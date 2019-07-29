貿易戰轉單 台電子產品對美出口增9成

（中央社記者廖禹揚台北29日電）美中貿易戰開打，台商紛紛以轉移生產基地因應，根據經濟部統計處分析，受影響最大的電腦電子及光學業受惠於轉單效應，受加徵關稅影響產品上半年對美出口增加90.1%。

統計處今天公布當前經濟情勢概況，分析美中貿易戰對台灣生產及出口影響，報告提到，電腦電子及光學業、電力設備及配備業、機械設備業，是中國大陸受影響前3大產業，三者合計在去年美國自中國進口額2577億美元中的占比達48.9%。

統計處指出，其中，電腦電子及光學業受影響最大，也是台商出現產線移回及轉單效應最快速明顯的產業。去年下半年起，國內產值開始回升，今年上半年按美元計算產值增幅達16.5%，以網通設備年增45.8%最多，伺服器也年增4倍。

其中，名列美國依301條款對中國加徵關稅清單產品，對美國出口額增加26.7億美元，大增90.1%，對美國出口成長貢獻度達82%。

電力設備業及配備業、機械設備業今年上半年產值表現雖不如電腦電子及光學業亮眼，分別減少10.5%及13.2%，但對美出口且屬301清單產品者，分別成長16.2%及8.9%，也能看出轉單效應顯現。

與鄰近國家出口狀況相比，統計處表示，受供應鏈重組影響，台日韓星對美國出口額均增加，其中，台灣年增17.4%最多，其次為新加坡9.5%、南韓7.2%、日本3.8%。雖然上半年整體出口年減3.4%，但減幅小於日韓星。

截至上週，已有近百家廠商通過歡迎台商回台投資行動方案審查，總投資金額接近新台幣5000億元，統計處預估，隨台商回台投資、產線移回，可挹注台灣製造業生產、出口及就業，進一步成為提升經濟成長動能。（編輯：郭萍英）1080729