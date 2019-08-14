學者看美延後對中加關稅 選票與美股是川普罩門

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國延後對手機、筆電等中國商品加稅，激勵美股反彈，不過學者認為，美國總統川普此舉是為了選票，不得不的讓步舉動；另有學者也說，先前美股受貿易戰波及，表現一直不好，「這是川普的罩門」。

美國貿易代表署稍早表示，美國將如期自9月1日開始對價值約3000億美元的中國商品加徵10%關稅，但延後到12月15日才對行動電話、筆記型電腦和電玩裝置等中國電子產品加徵關稅。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德接受中央社記者訪問時表示，美國延後課稅的中國電子商品共通點是中國生產比例超過6成，其中又可以區分為2類，一是美國品牌為主，且中國生產比重高、金額又龐大，筆電、行動電話就屬此類，對美國經濟傷害最重，消費者也會被波及。

第二類是中國生產比重高，短期不易取代，如玩具、電視遊戲機、電腦用螢幕等，因偏向民生，對消費者較不利。

孫明德指出，第一類商品一旦課稅，蘋果、戴爾、惠普等美國品牌都會受傷，連帶地影響美股表現，而且手機、筆電等民生消費品受關稅影響將漲價，民眾也會受不了。

川普的發言也證實此論述，川普公開表示，美國政府決定延後對某些中國商品加徵關稅，是為避免在耶誕假期前損及購物者的荷包。

「課下去是損人不利己」中華經濟研究院副院長王健全分析，筆電、手機都是美國強項，關稅課了以後，不只打到自己人，關稅成本也會轉嫁至物價，引起消費者不滿；儘管川普在貿易戰的態度反覆，他最重要目標還是競選連任，因此選擇延後加徵部分商品關稅，也在情理之中。

王健全分析，川普有2大罩門，一是美股表現，二是農業州的選票，8月以來貿易戰急遽升溫，背後其實是美國與中國在試探彼此的底線，如今美國關稅退一步，就是想看看是否能夠換得中國對美國農業採購，否則關稅打得太過火，只是兩敗俱傷。

孫明德指出，川普8月初宣布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅後，中國放手讓人民幣大貶，美股大大受創，在美股連日不佳的情況下，川普終於讓步，美股也稍微反彈；接下來要關注中國反應以及人民幣是否回穩，與華為禁令的寬限期將至，美中雙方的反應，這些指標攸關著貿易戰發展方向往好或壞的地方走。

瑞銀今天也對美中貿易戰最新發展發表看法，新聞稿指出，中國副總理劉鶴昨晚與美國貿易代表萊特海澤、財政部長姆努欽通電話，雙方並約定兩週內再次通話，但貿易磋商進展沒有明顯改善，舉措甚至確認川普所提的關稅新措施，這是「實在的摩擦升級」。

瑞銀認為，儘管美國消費支出及勞動力市場保持強勁，第2季的經濟增長已明顯放緩至2.1%，製造業也被全球經濟拖後腿；隨著美中貿易摩擦迅速升級，企業不會單純因為利率降低而增加投資，「我們認為美聯儲有必要加大減息力度」。

在美國聯準會7月底降息25個基點後，瑞銀認為，聯準會明年3月前可望降息合計共75個基點；如果美國全面調高中國商品關稅至25%，經濟下行，降息空間可能更大。（編輯：張均懋）1080814