貿易戰現轉圜 美股勁揚372點蘋果彈漲逾4%

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國今天宣布延後對部分中國貨品加徵10%關稅，投資人鬆一口氣，美股止跌反彈，道瓊指數勁揚372點，深受美中貿易戰左右的科技股領軍上攻，蘋果公司股價彈漲逾4%。

美國總統川普月初揚言9月起另對約3000億美元中國貨品加徵10%關稅，貿易戰直線升溫，全球金融市場大亂。時隔近兩週，美國貿易代表署（USTR）決定將部分品項移出關稅加徵清單，並宣布延至12月15日對手機、筆記型電腦、玩具等輸美貨品加徵10%關稅。

這項利多振奮市場人心，道瓊工業指數盤中一度大漲530點，終場勁揚372.54點，漲幅1.44%，收在26279.91點。標準普爾500指數上漲42.57點，漲幅1.48%，收在2926.32點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲152.95點，漲幅1.95%，收在8016.36點。

標普500指數11大類股，資訊科技股表現最突出，漲幅近2.5%。生產與市場高度仰賴中國的蘋果公司（Apple）股價彈漲4.2%，收在208.97美元。

費城半導體指數勁揚2.95%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.15%，美光科技（Micron Technology）與輝達（NVIDIA）股價分別上漲4.8%、3%，英特爾（Intel）跟漲2.7%。

由於服飾與消費性電子產品在年底消費旺季可免受關稅加徵衝擊，零售股一吐悶氣，百思買（Best Buy）股價飆漲近6.5%。

最近3個月，美中貿易戰吹皺金融市場一池春水，川普與中國國家主席習近平6月底達成貿易戰休兵共識後，兩國談判缺乏實質進展，川普因不滿中國遲未增購美國農產品，8月初揚言另對約3000億美元中國貨品加徵10%關稅，北京則以放任人民幣兌美元重貶還擊，美股5日創今年最糟表現。

川普9日指美國不急著與中國達成貿易協議，沖淡短期內終結貿易戰的預期氣氛，道瓊指數昨天又重挫389點。

新華社報導，中國國務院副總理劉鶴北京時間13日晚間與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，「嚴正交涉」美方擬於9月1日起對中國輸美貨品加徵關稅一事，雙方約定未來兩週內再次通話。

川普政府隨後急轉彎，延後對幾乎所有中國輸美貨品加徵懲罰性關稅，原本為避險而棄股轉債的投資人回籠。

近期備受青睞的美國公債價格下跌、殖利率回升，最具指標的10年期美債殖利率從昨天的1.64%升至1.67%。大宗商品市場也撥雲見日，近幾週因貿易局勢緊張而承壓的國際銅價上漲，倫敦交易的布倫特油價大漲4.7%，創去年12以來最大單日漲幅。

熱門避險標的黃金略微失色，紐約金價小跌0.2%，仍高於每盎司1500美元水準。

股市人氣雖回籠，部分專家仍警告後市恐因消息面影響而持續震盪。摩根大通（JPMorgan Chase）認為，即使美國完全放棄對約3000億美元中國貨品加徵10%關稅的計畫，標普500指數仍難以重回3000點以上。（編輯：陳政一）1080814