央行宣布利率連14凍 估2020年GDP為2.57%

（中央社記者潘姿羽、蔡芃敏台北19日電）中央銀行今天舉行第4季理監事會，會後宣布利率連14凍，並預測2020年經濟成長率為2.57%，較9月預測值上修0.23個百分點。

受惠於轉單效應及廠商擴大產能，近月出口恢復成長，民間投資持續增溫，央行預期台灣今年全年經濟成長率為2.6%。展望明年，由於新興科技應用持續擴展，廠商提高在台產能，預期出口成長回溫，估明年經濟成長率2.57%，較9月預測值上修0.23個百分點。

央行今天於理監事會會後記者會宣布，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及3.625%。

利率連14凍的結果符合市場預期，永豐金控首席經濟學家黃蔭基於12月初的投資展望說明會也指出，國內消費力道平穩、資金充沛及通膨展望溫和的情況下，央行沒有降息的急迫性；他甚至預估，明年全年利率都不會變，也就是說利率將「連18凍」，挑戰史上最長利率不變紀錄。（編輯：楊凱翔）1081219