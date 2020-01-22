國民黨通過成立改革委員會 3月底前提書面建議

國民黨中常會22日通過成立改革委員會，將合格的黨主席補選候選人納入委員會成員。圖為國民黨15日召開中常會討論代理黨主席與代理秘書長人選，由中常委林榮德（左）擔任代理主席，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）擔任代理秘書長。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨中常會今天通過成立改革委員會，將合格的黨主席補選候選人納入委員會成員。文傳會主委王育敏說，委員會設組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4組，希望3月底前提出初步改革的書面建議。

國民黨下午召開中常會，討論成立改革委員會、暫緩中常委選舉，以及通過由國民黨立委王育敏代理文傳會主委、組發會選舉動員部主任黃碧雲代理組發會主委的人事案。

在改革委員會的部分，會中通過成立「改革委員會」案，未來「改革委員會」成員由中常委代表、執政縣市首長代表、地方民代、立委代表、青年代表、及合格的黨主席補選候選人、專家學者或社會賢達中聘任。

王育敏會後轉述，會中順利通過成立改革委員會，與原來草案不一樣的地方，是委員會中的成員，新增加合格的黨主席補選候選人；由於現在國民黨正經歷黨主席補選的過程，合格的候選人將來也扮演著重要的改革角色，因此希望都能成為改革委員會的成員。

委員會設組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4組，王育敏說，希望在3月底前提出初步改革的書面建議，至於每組的人數，則是不超過25人；未來改革委員會初期將由代理主席擔任總召集人、代理秘書長擔任副總召集人，待主席補選後，由新任主席及新任秘書長出任。

王育敏強調，改革委員會的成立象徵國民黨邁向改革的一大步，在過完年後，改革委員會的籌備會就會成立，會積極邀約各方人士，參與改革工程。（編輯：謝佳珍）1090122