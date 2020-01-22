藍青年開野生中常會 向黨中央提建言

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨今天召開中常會，預計將討論成立改革委員會、暫緩中常委選舉等事宜，前國民黨青年團總團長林家興則帶著多位藍營青年，在黨中央外召開野生中常會，表達青年世代對黨改革的關注。

國民黨召開中常會，預計討論成立改革委員會、暫緩中常委選舉，以及通過由國民黨立委王育敏代理文傳會主委、組發會選舉動員部主任黃碧雲代理組發會主委的人事案。

林家興帶著多名年輕人到黨中央外開起野生中常會，同時盤點出黨內5大亂象，以及提出5大革新訴求，包括黨領導層改組、國民黨價值定位革新、兩岸與國際關係論述革新、黨務及決策體制打掉重練，以及人才甄補機制變革。

對於國民黨近日在改革上聚焦於年齡的問題，林家興受訪時表示，重點是年輕思維，而不是年齡，他有認識超過60歲以上的前輩，腦袋非常清楚，2年前在幫吳敦義輔選黨主席時，表現出的思維邏輯非常驚人；現在應討論黃復興黨部如何了解台灣社會的主流民意，不是解散、檢討黃復興黨部就能解決問題，應思考如何重新定位，黃復興黨部的新角色是什麼。

談到黨主席選舉，林家興說，年輕人要參選黨主席的門檻非常高，包括高額保證金等，盼代理主席可以思考，是不是能放寬相關的作業細則，讓更多的社會賢達能回到國民黨內，一起參與選舉，讓這場選舉成為國民黨真正改革的開始。

除了有藍營年輕人到黨中央外表達訴求外，也有聲稱是國民黨資深黨員的民眾，到黨中央外毛遂自薦，要參選黨主席，並高喊要代理主席林榮德出來見客，過程中與現場維持秩序的人員發生些許肢體與口角衝突，所幸衝突未進一步擴大。（編輯：郭萍英）1090122