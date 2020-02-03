總統籲聯合國正視台灣健康權益 別使防疫有破口

總統蔡英文（右）3日在總統府接見歐洲在台商務協會理事長尹容（Giuseppe Izzo）（左），蔡總統致詞感謝歐盟已經表態支持台灣被納入世界衛生組織（WHO），她說，台灣絕對有能力也有意願在全球防疫工作中，貢獻國際社會。中央社記者鄭傑文攝 109年2月3日

（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天接見歐洲在台商務協會理事長尹容，她再度正式呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體民眾健康權益，防疫是全球的事務，尤其台灣就在這次疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。

蔡總統上午在總統府接見歐洲在台商務協會理事長尹容（Giuseppe Izzo）。

蔡總統提到，目前武漢肺炎疫情對全球產生很大影響，針對疫情可能帶來的經濟衝擊，她已經指示要進行穩定股匯市措施；對於受到衝擊的旅遊觀光產業給予必要的協助跟紓困，希望將這個衝擊能夠減到最小。

她說，政府也密切觀察，這次疫情對台灣總體經濟跟全球經濟的影響，也會做出相應的措施。

蔡總統表示，目前世界衛生組職及國際民航組織這些進行全球防疫工作的聯合國重要單位，卻仍然因為政治因素把台灣排除在全球防疫體系之外。

她指出，要再度正式呼籲聯合國相關機構，正視台灣全體民眾健康權益，防疫是全球的事務，尤其台灣就在這次疫情威脅的前線，更不應該使防疫出現破口。

總統蔡英文（圖）3日上午在總統府接見歐洲在台商務協會理事長尹容（Giuseppe Izzo），再度呼籲聯合國相關機構正視台灣全體國人健康權益。中央社記者鄭傑文攝 109年2月3日

蔡總統並特別感謝目前歐盟已經表態支持台灣被納入世界衛生組織（WHO），她說，台灣絕對有能力也有意願在全球防疫工作中，貢獻國際社會。

另外，蔡總統也提到，台灣和歐盟各項合作近年來都有不錯成績，尤其是在經貿方面，雙邊經貿貿易總額在2018年創下歷史新高，歐商在台直接投資這3年來也大幅成長。

她說，尤其是在離岸風電產業方面也帶動了非常多重要的建設以及整體再生能源的發展，她要代表政府感謝歐盟各界對於台灣推動再生能源政策的大力支持。

蔡總統相信，透過這些密切的合作，有助於促進台歐雙方更緊密的連結，也為未來台灣跟歐盟洽簽雙邊投資協定開啟良好的對話契機。

她特別感謝尹容為台灣所做的努力，去年12月親自率團前往布魯塞爾進行門戶開放任務，積極促請歐盟盡早跟台灣啟動關於雙邊投資協定（BIA）的簽訂。（編輯：蘇志宗）1090203