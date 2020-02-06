中華隊新LOGO由球迷票選 未來僅用在一級賽事

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中華職棒今天宣布，與中華棒協共同設計2款中華隊LOGO提供給球迷票選，結果出爐後再由中職設計球衣，中職會長吳志揚表示，未來這款球衣只會出現在中職主辦的一級國際賽事。

對於4月6搶1東京奧運最終資格賽，中職和棒協去年底已達成協議，組、訓、參賽、主辦皆由中職全包，不過會共同設計中華隊新視覺及球衣。

中職今天宣布，已設計出2款LOGO，皆已送審國際棒壘球總會（WBSC）並通過，提供球迷票選，時間自今天下午5時至9日晚間23時59分截止。票選結果出爐後，球衣樣式將會由中職設計，廠商也要公開招標。

中華職棒會長吳志揚表示，這款視覺會用在中職與棒協合作的一級國際賽事中，「我們協議就是不要用本來的東西，在合作的狀況下設計新的讓球迷來選，分潤也都講好了」。

不過這款球衣和視覺只會用在一級賽事中，其他業餘賽事應該還是會用原本的CT樣式，吳志揚指出，「非一級賽事的部分尚未討論，合約範圍是中華職棒主導的一級賽事，WBSC也不排斥不同賽事出現不同LOGO」。

之前中職曾設計過「台灣犬」球衣，則會用在中職的交流賽。吳志揚表示，「中職自己的交流賽要用黑狗是我們的自由，出去不叫中華隊，叫中職聯隊，可以用自己原來的LOGO，而且有商標，不必跟棒協交涉這些東西」。

2款新LOGO部分，A選項以本壘板為設計主軸，代表捍衛台灣主場，並將拚盡全力衝向本壘板得分，打出場場令球迷感動的比賽，更是全民齊心與中華隊一起協力捍衛勝利的象徵，拿下最後一張門票，站上2020東京奧運的舞台。

B選項Chinese 的C以地圖形狀為意象，Taipei的T則是象徵勇敢飛翔的雙翼。意指帶著全民期望的中華隊，集結眾人的力量，不畏懼地展翅飛往世界最高殿堂，邁向2020東京奧運。（編輯：張芷瑄）1090206