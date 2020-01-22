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中職公布6搶1教練團名單 彭政閔王建民入列

最新更新：2020/01/22 13:35
中華職棒22日宣布6搶1東京奧運最終資格賽中華隊完整教練團名單，確認彭政閔（左）、王建民（右）加入教練團。（中央社檔案照片）
中華職棒22日宣布6搶1東京奧運最終資格賽中華隊完整教練團名單，確認彭政閔（左）、王建民（右）加入教練團。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天宣布6搶1東京奧運最終資格賽中華隊完整教練團名單，確認彭政閔、王建民、陳江和及吳思賢加入教練團，其中彭政閔及王建民皆有去年世界12強的經驗。

中華隊教練團先於16日公布部分名單，由富邦悍將教頭洪一中擔任中華隊總教練，另外吳俊良任投手教練、郭建霖任首席教練、黃甘霖任外野守備教練、高志綱任投捕教練。當時中職會長吳志揚指出，其他人選還在走程序。

中職今天確認完整教練團名單，並表示在體育署署長高俊雄居中協調下，並且經過近日與中職及業餘各球隊積極溝通協商後，獲得各隊同意，確認教練團名單。

彭政閔（打擊教練）、王建民（牛棚教練）、吳思賢（內野守備教練）、陳江和（內野守備教練）確定加入2020東京奧運最終資格賽中華隊教練團。其中彭政閔、王建民及陳江和皆為中信兄弟成員，吳思賢現為業餘隊安永鮮物總教練、前兄弟象總教練。

6搶1即將於4月1日開打，目前確定的隊伍有中華隊、荷蘭隊、澳洲隊、中國隊，另外2支隊伍為美洲區資格賽第2、3名。中華隊目前預計將於3月1日提出45至60人球員大名單，開打前10天確定最終24人名單。（編輯：張芷瑄）1090122

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