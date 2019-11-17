12強中華隊第5名 守備率防禦率最優秀

世界12強棒球賽超級循環賽中華隊戰績2勝3敗獲第5名，且團隊防禦率及守備率名列複賽（不計冠軍、季軍賽成績）6隊第一。圖為16日中華隊擊敗澳洲隊，賽後選手們向球迷致意。中央社記者張新偉攝 108年11月16日

（中央社記者楊啟芳東京17日電）第2屆世界12強棒球賽今天為最後一天賽事，中華隊在超級循環賽戰績2勝3敗獲第5名，比上一屆進步4個名次，且團隊防禦率及守備率名列複賽（不計冠軍、季軍賽成績）6隊第一。

第2屆世界12強棒球賽中華隊由洪一中領軍，預賽先發投手江少慶、張奕都繳出好投，分別以6比1、3比0擊退波多黎各和委內瑞拉，由於第3場以1比8不敵日本，帶著1敗進入在千葉和東京舉行的複賽。

複賽首戰江少慶再度演出5.2局失2分好投，還飆出8次三振，可惜中華隊以0比2輸給墨西哥；第2場由張奕掛帥先發，繳出6.2局無失分的完美表現，加上打擊大爆發，以7比0勝韓國，舉國歡騰。

世界12強棒球賽B組預賽5日開打，中華隊首戰交手波多黎各，推出江少慶（圖）先發，對上波多黎各推出的29歲右投克魯茲（Fernando Cruz）。中央社記者張新偉攝 108年11月5日

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複賽第3戰對美國隊，中華隊靠著先發投手吳昇峰壓制，本來取得領先，不過第7局被敲逆轉2分砲，以2比3落敗，無緣晉級季軍戰，沒辦法在12強賽拿下奧運門票。

不過最終戰對澳洲隊，中華隊還是全力以赴，靠著「9、1、2棒連線」高宇杰、王威晨、林哲瑄的打擊表現，5比1擊敗澳洲隊，總計在超級循環賽為2勝3敗，以第5名作收。

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複賽6支球隊中，中華隊團隊防禦率2.07位居第1名，後面分別是墨西哥2.33、日本2.86、澳洲2.87、韓國3.19、美國3.34；張奕總計投13.2局無失分，陳冠宇、陳鴻文、胡智為及王躍霖也皆未失分。

守備方面更是打破以往外界對中華隊的印象，7場比賽僅發生1次失誤（林立），守備率9成96，也是6隊中最優異；其他隊伍發生的失誤數分別為韓國、墨西哥2次，澳洲、日本3次，美國5次。

打擊部分，中華隊團隊打擊率2成07，敲4發全壘打；第1名為日本隊2成69，敲出3轟。雖然中華隊整體打擊率偏低，不過隊長胡金龍打擊率有3成50，雖然高宇杰打數較少，也有4成44。（編輯：謝雅竹）1081117

2019世界12強棒球賽複賽，中華隊12日晚間在日本千葉ZOZO球場對戰韓國隊，中華隊投手張奕先發投6.2局，用了112球，每每成功化解危機都吶喊振奮士氣。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日

世界12強複賽中華隊12日在日本千葉ZOZO球場對戰韓國隊，2局上胡金龍（圖）敲出安打，將二壘上高宇杰送回本壘得分。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日