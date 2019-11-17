張奕奪12強最佳先發投手 王威晨最佳三壘手

（中央社記者楊啟芳東京17日電）第2屆世界12強棒球賽日本逆轉韓國，奪下冠軍，賽後公布12強全明星隊，最有價值球員由日本隊的鈴木誠也拿下，中華隊的張奕獲最佳先發投手，王威晨則是最佳三壘手。

賽會最有價值球員由日本隊的鈴木誠也拿下，由中職會長吳志揚頒獎；全明星隊中華隊包辦2個獎項，分別是最佳先發投手張奕、最佳三壘手王威晨。張奕預賽先發對委內瑞拉、複賽再戰韓國，總計出賽2場投13.2局無失分，獲得2勝。

全明星隊分別為先發投手張奕（台）、後援投手狄克森（Brandon Dickson）（美）、捕手克拉茲（Erik Kratz）（美）、一壘手達爾貝克（Bobby Dalbec）（美）、二壘手菊池涼介（日）、三壘手王威晨（台）、游擊手金河成（韓）、外野手鈴木誠也（日）、瓊斯（Jonathan Jones）（墨）、李政厚（韓）、指定打擊若克（Brent Rooker）（美）。（編輯：葉俐緯）1081117

中華隊球員王威晨17日獲第2屆世界12強棒球賽最佳三壘手。（中央社檔案照片）