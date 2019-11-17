更多編輯台推薦新聞：
12強中華隊第5名 守備率防禦率最優秀
體育

12強中華隊第5名 守備率防禦率最優秀

專題／台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題
產經

專題／台灣5G資費怎麼走 恐成業者頭痛難題

Zara創辦人變地產大亨 臉書亞馬遜都是他房客
國際

Zara創辦人變地產大亨 臉書亞馬遜都是他房客

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
世界12強棒球賽
世界12強棒球賽複賽中華隊戰績2勝3敗，名次排第5，無緣在12強搶下奧運門票，要打2020年6搶1資格賽，參賽隊伍有荷蘭、台灣及中國，有2支球隊會從美洲區資格賽產生，還有1支從大洋洲資格賽產生。
世界12強棒球賽
新聞專題
世界12強棒球賽5/33

張奕奪12強最佳先發投手 王威晨最佳三壘手

最新更新：2019/11/18 00:10
中華隊投手張奕17日獲第2屆世界12強棒球賽最佳先發投手。（中央社檔案照片）
中華隊投手張奕17日獲第2屆世界12強棒球賽最佳先發投手。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳東京17日電）第2屆世界12強棒球賽日本逆轉韓國，奪下冠軍，賽後公布12強全明星隊，最有價值球員由日本隊的鈴木誠也拿下，中華隊的張奕獲最佳先發投手，王威晨則是最佳三壘手。

賽會最有價值球員由日本隊的鈴木誠也拿下，由中職會長吳志揚頒獎；全明星隊中華隊包辦2個獎項，分別是最佳先發投手張奕、最佳三壘手王威晨。張奕預賽先發對委內瑞拉、複賽再戰韓國，總計出賽2場投13.2局無失分，獲得2勝。

全明星隊分別為先發投手張奕（台）、後援投手狄克森（Brandon Dickson）（美）、捕手克拉茲（Erik Kratz）（美）、一壘手達爾貝克（Bobby Dalbec）（美）、二壘手菊池涼介（日）、三壘手王威晨（台）、游擊手金河成（韓）、外野手鈴木誠也（日）、瓊斯（Jonathan Jones）（墨）、李政厚（韓）、指定打擊若克（Brent Rooker）（美）。（編輯：葉俐緯）1081117

中華隊球員王威晨17日獲第2屆世界12強棒球賽最佳三壘手。（中央社檔案照片）
中華隊球員王威晨17日獲第2屆世界12強棒球賽最佳三壘手。（中央社檔案照片）
2019第2屆世界12強棒球錦標賽冠軍隊伍揭曉，由日本隊奪下本屆冠軍，陣中選手鈴木誠也（前左）也獲頒大會MVP，從中華職棒大聯盟會長吳志揚（前右）手中接過獎座。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
2019第2屆世界12強棒球錦標賽冠軍隊伍揭曉，由日本隊奪下本屆冠軍，陣中選手鈴木誠也（前左）也獲頒大會MVP，從中華職棒大聯盟會長吳志揚（前右）手中接過獎座。中央社記者張新偉東京攝　108年11月17日
延伸閱讀
12強中華隊第5名 守備率防禦率最優秀12強一戰成名 張奕：我沒滿足 保持平常心王威晨對澳洲敲超前安 珍惜12強機會感謝恰恰12強中華隊完封韓國 洪一中：贏得一點都不僥倖[影]世界12強複賽台韓大戰 張奕對決金廣鉉12強中華隊3比0勝委內瑞拉 與日本隊晉級複賽[影]
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報