棄打從投首年12強演出驚奇 張奕：路還很長

日職歐力士猛牛的張奕去年才棄打從投，世界12強賽就為中華隊拿下2場關鍵勝利，張奕表示，很高興這次能為中華隊盡一份心力，今年是滿不錯的一年，但後面路還很長。中央社記者張新偉東京攝 108年11月14日

（中央社東京14日電）日職歐力士猛牛的張奕才剛棄打從投，世界12強賽就為中華隊拿下2場關鍵勝利，他的好表現母隊監督也看到了，有可能明年進春訓一軍，張奕說：「今年是滿不錯的一年，但後面的路還很長。」

張奕預賽時對委內瑞拉先發，投了人生最長的7局，送出6次三振無失分，是中華隊闖進複賽的關鍵；到了複賽，張奕12日對韓國先發，更是奮力投到112球，繳出6.2局無失分精彩好投。

效力於日本職棒歐力士猛牛的張奕，其實去年才棄打從投，今年正式以投手身分出賽，5月從育成選手轉支配下，當月就順利首度升上一軍，並於8月得到初先發機會，首次在一軍先發就拿下勝投。

張奕表示，「很高興這次能為中華隊盡一份心力，從預賽打到日本這裡，幫球隊拿下對韓國的比賽，但個人是沒有滿足，後面路還很長，明年球季還要繼續下去，今年是滿不錯的一年，算是滿大的收穫」。

張奕在12強賽投13.2局無失分，也讓歐力士監督西村德文注意到，日本媒體昨天報導，西村德文認為張奕在一軍投得場次不多，被選進國家隊是很難得的經驗，期許他明年一軍春訓能拿出在中華隊的鬥志，未來可以超越郭泰源、莊勝雄等旅日大前輩。

張奕今天表示，「我有看到新聞寫說明年可能進春訓一軍名單，我也還不知道，要為了明年球季準備，這次12強能有這樣成績，對我是很大的幫助」。雖然在12強賽一戰成名，不過他笑說：「個人沒什麼改變，保持平常心做自己的事，可能旁邊的人變多了。」（編輯：張芷瑄）1081114