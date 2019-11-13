以張奕為傲 父親張正昌談子棒球生涯

台灣旅日棒球投手張奕12日在2019世界12強棒球賽複賽中代表中華隊出征，好投助隊大勝韓國，為台灣棒球史寫下重要一頁，他的父親張正昌（圖）13日受訪談到兒子，內心滿是驕傲。中央社記者李先鳳攝 108年11月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）旅日投手張奕昨天在世界12強棒球賽複賽完封韓國，為台灣棒球史上寫下精彩的一頁，他的父親張正昌今天談到兒子滿是驕傲，並透露，張奕的兒子昨天周歲，真是值得紀念的一天。

世界12強棒球賽複賽中華隊12日晚間交手韓國，張奕主投6.2局無失分，靠著打線火力支援，中華隊終場以7比0完封韓國，拿下複賽首勝。

張奕的老家在花蓮縣萬榮鄉，父親張正昌是玉里高中體育老師，專長田徑。今天張正昌在學校接到許多親友的祝賀電話，張正昌服務的玉里高中也製作人型立牌和海報慶賀。

張正昌接受中央社記者訪問說，昨天他在家中看比賽現場轉播，對張奕非常有信心。

他並說，自己已經當了爺爺，因為張奕去年和日本北海道女孩登記結婚，計畫明年回家鄉宴客，昨天張奕的兒子剛好滿周歲，真的是很值得紀念的一天。

2019第2屆世界12強棒球賽中華隊陣中投手張奕（2排左2）表現亮眼，日前趁預賽空檔回到花蓮老家處理兵役問題，鄉親蜂擁而至，花蓮縣長徐榛蔚（2排左）也到場送上「台灣之光」賀匾。（張正昌提供）中央社記者李先鳳傳真 108年11月13日

張奕出生於花蓮萬榮鄉賽德克族部落，張正昌認為，依山傍水的自然環境薰陶下，張奕培育出勤奮有愛心、獨立自主、倔強不服輸、正面思考的性格。因家庭環境及生長在運動世家，在家人刻意安排學習環境中，張奕對棒球的萌生興趣。

張正昌回憶，張奕將升上國小三年級的那年暑假，一家人至桃園姨丈家玩，姨丈問張奕是否有興趣打棒球，介紹推薦至台北市東園國小讀書打棒球。張奕一口答應，就這樣開始張奕棒球生涯。

張正昌說他自己在花蓮玉里高中任職，妻子帶著張奕在桃園中壢租屋，張奕得每天隻身趕搭早上6時的電聯車從中壢至台北市萬華站，再轉公車至東園國小上課、訓練；下午訓練完放學之後再通勤返回中壢家，到家裡已是近晚上8時，時常還因為疲倦睡過頭到楊梅、湖口站，有一次還到了苗栗站。

4年如一日的通車生活，不論颳風下雨也影響不了張奕對「棒球的熱血」態度；從沒遲到過、也沒喊過苦，可見張奕的恆心與毅力。

張正昌說，張奕國中畢業後循著表哥陽岱鋼的模式，前往日本就讀福岡第一高等學校，畢業後在2016年底的日本職棒選秀會被歐力士隊選中，以外野手身分簽下育成選手合約。但他認為張奕是具有投手的特質與潛力，多次鼓勵他轉為投手。

對於張奕為了夢想，從小離鄉背井到外地奮鬥，張正昌流露不捨、眼眶泛淚說，知道在異國打球很辛苦，只要張奕有比賽，他們夫妻一定排除萬難到現場為孩子加油打氣。

世界12強棒球賽B組預賽上週在台中舉行，張奕趁空檔回到萬榮西林家裡處理兵役問題，家鄉民眾蜂擁而至搶拍照、要簽名，花蓮縣長徐榛蔚還特別到場為張奕加油打氣，並送上「台灣之光」的匾額。（編輯：陳清芳）1081113