12強被當投手僅17個月的張奕封鎖 韓媒直呼恥辱

南韓「朝鮮日報」13日在體育版頭條以「竟對資歷才17個月的台灣投手都攻不下一分」標題，報導韓國隊在12日以0比7被中華隊完封的消息。圖為報導刊出南韓先發主投金廣鉉低頭退下投手板。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年11月13日

（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）韓媒今天報導，昨晚世界12強棒球賽台韓大戰中，韓國隊竟然在面對去年才改行當投手、資歷僅17個月的中華隊投手張奕時，一籌莫展。對於遭7比0擊敗結局，韓媒以「恥辱」形容。

南韓「朝鮮日報」今天在體育版頭條以「竟對資歷才17個月的台灣投手都攻不下一分」標題，報導韓國隊昨晚在日本千葉球場被中華隊完封的消息。

報導指出，韓國隊王牌先發投手金廣鉉控發不穩，先發3.1局被敲出8支安打、失分3分，種下了敗戰的種子。

報導分析，韓國隊由於打擊未發揮、投手不穩定，而釀成了被中華隊7比0完封的「恥辱」，再次敗給台灣的「夢魘」。

與此同時，在國際大賽創下13連勝的韓國隊總教練金慶文的輝煌連勝戰績也被劃上句點。

報導指出，效力於日本職棒的台灣先發投手張奕於去年6月從打擊者改行當投手，今年才正式踏上投手板。今年日本球賽上場8次（27又1/3局），2勝4負、平均自責分5.98。看上去極其平凡的他，於12日出戰韓國隊時，竟投出時速近150公里的直球、角度銳利的指叉球，令韓國打擊者一籌莫展。

相反地，韓國隊在1局1人出局，2、3壘有跑者情況下，打擊未能爆發，而坐失得分良機。韓國隊無法攻擊張奕球路，是這場比賽的最大敗因。

張奕共投6.2局112球，只被韓國隊擊出4支安打，出現4次保送，無失分的好投讓韓國吃下了敗績。而金廣鉉在4局1人出局被換下，共被中華隊擊出8支安打、失分3分。報導指出，這與他在組別預賽對加拿大之役6局無失分的表現判若兩人。

韓國隊將於15日出戰墨西哥隊、16日出戰日本隊，將依據戰績來爭取東京奧運出賽權，韓國隊的成績必須領先亞洲大洋洲地區的競爭對手台灣和澳洲。（編輯：馮昭）1081113

2019世界12強棒球賽複賽台韓大戰，12日晚間在日本千葉球場舉行，中華隊靠著張奕（圖）6.2局先發好投，加上打線大爆發，終場以7比0拿勝，完封職業球員組成的韓國隊。中央社記者張新偉千葉攝 108年11月12日