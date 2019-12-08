奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

世界棒壘球總會6日公布，澳洲取得明年4月奧運棒球最終資格賽，中華隊6搶1首戰確定將與澳洲交手。圖為中華隊16日以5比1擊敗澳洲隊，獲12強賽事第5名，賽後選手向球迷致意。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北8日綜合報導）世界棒壘球總會6日公布，澳洲取得明年4月奧運棒球最終資格賽、6搶1資格賽門票，中華隊6搶1首戰確定將與澳洲交手。

2020年東京奧運棒球項目6張門票目前確定4席，分別為主辦國日本、歐非區代表以色列以及12強賽美洲、亞洲區排名最高的墨西哥與韓國。

另外兩張門票將由明年3月22日至26日在美國舉行的美洲區資格賽，及4月1日至5日在台灣洲際、斗六兩地舉行的6搶1資格賽冠軍隊伍取得。

6搶1資格賽先前確定參賽隊伍為中華、中國和荷蘭，另外3支隊伍將為美洲區資格賽2、3名球隊、大洋洲資格賽冠軍隊；世界棒壘球總會（WBSC）6日公布，確定由澳洲取得6搶1參賽門票。

6搶1賽程先前已經公布，各隊5天5連戰，中華隊首戰確定於4月1日與澳洲交手，隔天與美洲區資格賽第3名球隊碰頭，4月3日與荷蘭交手，隔日碰美洲區資格賽第2名球隊，最後一戰與中國隊交手。（編輯：管中維）1081208