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奧運棒球6搶1資格賽 主辦及參賽權中職全包

最新更新：2019/12/23 15:49
中華職棒23日召開領隊會議，2020年東京奧運棒球項目最終資格賽、6搶1資格賽主辦權與參賽權確定由中職全包。圖為11月12強棒球賽中華隊擊敗澳洲隊奪第5名，賽後選手向球迷致意。（中央社檔案照片）
中華職棒23日召開領隊會議，2020年東京奧運棒球項目最終資格賽、6搶1資格賽主辦權與參賽權確定由中職全包。圖為11月12強棒球賽中華隊擊敗澳洲隊奪第5名，賽後選手向球迷致意。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒今天召開領隊會議，討論2020年東京奧運棒球項目最終資格賽、6搶1資格賽相關事宜，賽事主辦權與參賽權確定由中華職棒全包。

中職召開領隊會議，會中5支球隊代表包括樂天桃猿隊共同總經理川田喜則都出席。

中華職業棒球大聯盟與中華民國棒球協會發表共同聲明，基於2019年1月31日合作協議書之約定達成共識，中職除了原先的中華隊組隊、訓練、參賽外，主辦賽事權利也由棒協授權取得，棒協為窗口，由中職主辦賽事。

此外，雙方同意資格賽之主辦、參賽及2020年東京奧運賽事參賽所衍生之費用及收入，皆依雙方協議負擔與分配。（編輯：唐聲揚）1081223

奧運棒球6搶1中華隊球衣 藍白紅基本樣式微調

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天召開領隊會議，討論2020年東京奧運棒球項目最終資格賽、6搶1資格賽相關事宜，發表中職、棒協共同聲明。關於中華隊球衣樣式，應會以藍白紅為基礎樣式微調。

2020年東京奧運棒球項目最終資格賽、6搶1資格賽將於明年4月1日在台中、斗六兩地開打，先前對於主辦賽事權利一直無法確定，中職今天召開領隊會議，中職與中華棒協發表共同聲明，確定6搶1資格賽的參賽、主辦由中華職棒全包。

至於中華隊球衣，聲明中提到，「中華隊所穿球衣圖樣（Logo），須由棒協及中職同意採用共同認可之設計圖樣，並獲得世界棒壘球總會（WBSC）及國際奧林匹克委員會之同意」。

中華隊球衣應會以藍白紅為基礎樣式，微調設計，至於中華職棒在2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽時設計、發表的「台灣犬」樣式球衣，在正式一級國際賽事亮相機會不大。（編輯：張雅淨）1081223

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