更多編輯台推薦新聞：
中國血汗監獄囚犯求救 耶誕卡並非頭一樁
國際

中國血汗監獄囚犯求救 耶誕卡並非頭一樁

林良96歲辭世 永遠的小太陽一生溫柔照拂兒童文學
文化

林良96歲辭世 永遠的小太陽一生溫柔照拂兒童文學

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位
國際

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

奧運6搶1 洪一中列教頭不二人選球衣離不開CT

最新更新：2019/12/23 17:03

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天確定6搶1奧運棒球資格賽全包參賽主辦，中職會長吳志揚表示，洪一中仍是唯一總教練人選，不過，中華隊球衣則因規定不能出現吉祥物圖案，會以CT為基礎微調設計。

中華職棒今天召開領隊會議，也與棒協發表共同聲明，確定2020年東京奧運棒球資格賽、6搶1資格賽權責歸屬，中華職棒除了原先負責的組隊、訓練、參賽外，也獲得中華棒協授權，將負責6搶1賽事主辦。

吳志揚表示，雙方同意資格賽主辦、參賽及2020年東京奧運賽事參賽所衍生之費用及收入，皆依雙方協議負擔與分配，獲利分配也秉持財務公開原則，確定權責後，就可以啟動資格賽6搶1作業。

關於6搶1資格賽的中華隊球衣，吳志揚透露，根據規定，中華隊國際賽註冊正式會員名稱為Chinese Taipei，因此球衣及Logo設計需以隊名為依據，不可以有吉祥物圖樣，所以中職先前所設計的「台灣犬」球衣無法適用。

吳志揚表示，這次比賽會以原本中華隊球衣樣式重新設計，「應該離不開CT，要用會員名稱的字去變化」，並需取得中職、棒協、世界棒壘球總會（WBSC）和國際奧林匹克委員會同意，如果沒辦法取得認可，應該就會沿用原本的中華隊球衣。

至於洪一中先前表示要請辭國家隊總教練職務，吳志揚說，沒有看到辭呈，目前洪一中仍是唯一總教練人選；而未來一級賽事的申請主辦方，吳志揚也說，申請正式窗口還是中華棒協，但舉辦比賽有沒有符合經濟效益，仍需要再討論。（編輯：洪學廣）1081223

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報