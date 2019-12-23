奧運6搶1 洪一中列教頭不二人選球衣離不開CT

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天確定6搶1奧運棒球資格賽全包參賽主辦，中職會長吳志揚表示，洪一中仍是唯一總教練人選，不過，中華隊球衣則因規定不能出現吉祥物圖案，會以CT為基礎微調設計。

中華職棒今天召開領隊會議，也與棒協發表共同聲明，確定2020年東京奧運棒球資格賽、6搶1資格賽權責歸屬，中華職棒除了原先負責的組隊、訓練、參賽外，也獲得中華棒協授權，將負責6搶1賽事主辦。

吳志揚表示，雙方同意資格賽主辦、參賽及2020年東京奧運賽事參賽所衍生之費用及收入，皆依雙方協議負擔與分配，獲利分配也秉持財務公開原則，確定權責後，就可以啟動資格賽6搶1作業。

關於6搶1資格賽的中華隊球衣，吳志揚透露，根據規定，中華隊國際賽註冊正式會員名稱為Chinese Taipei，因此球衣及Logo設計需以隊名為依據，不可以有吉祥物圖樣，所以中職先前所設計的「台灣犬」球衣無法適用。

吳志揚表示，這次比賽會以原本中華隊球衣樣式重新設計，「應該離不開CT，要用會員名稱的字去變化」，並需取得中職、棒協、世界棒壘球總會（WBSC）和國際奧林匹克委員會同意，如果沒辦法取得認可，應該就會沿用原本的中華隊球衣。

至於洪一中先前表示要請辭國家隊總教練職務，吳志揚說，沒有看到辭呈，目前洪一中仍是唯一總教練人選；而未來一級賽事的申請主辦方，吳志揚也說，申請正式窗口還是中華棒協，但舉辦比賽有沒有符合經濟效益，仍需要再討論。（編輯：洪學廣）1081223