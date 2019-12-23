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洪一中無意接6搶1 蔡承儒：兩頭壓力尊重洪總

最新更新：2019/12/23 18:11
對於2020年東京奧運棒球6搶1資格賽中華隊總教練人選，中職富邦悍將領隊蔡承儒（左）23日表示，上次跟新任教頭洪一中談過，感覺洪總還是沒有接任意願，中職也希望持續說服洪總。中央社記者謝靜雯攝　108年12月23日
對於2020年東京奧運棒球6搶1資格賽中華隊總教練人選，中職富邦悍將領隊蔡承儒（左）23日表示，上次跟新任教頭洪一中談過，感覺洪總還是沒有接任意願，中職也希望持續說服洪總。中央社記者謝靜雯攝　108年12月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）2020年東京奧運棒球6搶1資格賽，中華隊總教練唯一人選還是洪一中，富邦悍將領隊蔡承儒表示，先前探詢洪總依然沒有接任中華隊教頭意願，熟悉悍將隊事務後，或許會有新的轉機。

中職今天召開領隊會議，確定2020年東京奧運棒球6搶1資格賽組訓賽由中職全包。中職會長吳志揚表示，6搶1中華隊總教練唯一人選，還是洪一中。

洪一中明年球季確定不續留桃猿隊，改任富邦悍將隊總教練，悍將領隊蔡承儒表示，上次跟洪一中談過，感覺洪總還是沒有接任中華隊總教練意願，中職也希望持續說服洪總。

蔡承儒表示，洪一中新球季換了新環境，接任富邦悍將隊總教練，可能希望多一點時間熟悉球隊，怕接任中華隊總教練會影響帶領悍將隊，「兩邊都是壓力，接悍將隊教頭是壓力，6搶1資格賽只能有1隊出線也是很大的壓力」，但也提到一切尊重洪一中的意願和考量。

蔡承儒表示，悍將隊預計明年1月13日開訓，洪一中還有一段時間可以考慮，或許開訓後慢慢熟悉球隊狀況後，會有重新考慮接任6搶1資格賽中華隊總教練的轉機。（編輯：屈享平）1081223

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