美駐日內瓦大使首度WHO發言挺台 AIT貼全文

美國駐日內瓦大使布倫博格（左）6日表示，由於武漢肺炎迅速擴散，台灣是受疫情影響地區，世衛在技術上必須呈現清楚可見的台灣公衛數據。右為世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖取自twitter.com/DrTedros）

（中央社記者陳韻聿台北9日電）在世界衛生組織6日舉行因應武漢肺炎全球疫情的執行委員會議上，美國駐日內瓦聯合國大使首度親上火線為台發聲。美國在台協會今天公布發言全文，強調美國對台灣參與WHO的高層級支持。

第146屆世界衛生組織（WHO）執委會6日討論緊急公共衛生事件防範與應對議程，由於自武漢爆發的2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大，全球會員國高度關注，而世衛排除台灣更成為焦點。

包括德國代表歐盟27個會員國等多個國家發言力挺台灣外，美國駐日內瓦大使布倫博格（Andrew Bremberg）親自在第一線發言支持台灣，美國在台協會（AIT）今天也在臉書公布他的演說全文。

布倫博格表示，由於新型冠狀病毒迅速擴散，WHO在技術上有必要清楚納入台灣公共衛生及疫情影響的資料，並直接與台灣公衛機關合作。

布倫博格呼籲，WHO應展現堅定不移的全球領導地位，與其他聯合國機構、會員國、非政府組織，以及整個國際社會，在每一次的應對上提供及時有效的協調。

布倫博格強調，剛果民主共和國的伊波拉疫情加上最近新型冠狀病毒的爆發，皆凸顯面對潛在傳染病的病原體時，強化各層級協調，以及採取多部門合作的重要性，包括加強安全性、穩健的數據分享，以及社群的溝通交流。

布倫博格表示，美國鼓勵WHO與會員國及其夥伴合作，在準備工作上找出需要立即解決的缺口，以確保及時發現並快速回應公共衛生威脅；並鼓勵WHO持續將公衛群組列為優先項目，以作為在所有危機中進行人道衛生協調的機制，並加強事件管理系統和公衛群組之間的協調。

第146屆WHO執委會（EB）2月3日至8日在日內瓦舉行會議。根據外交部統計，開會迄今已有史瓦帝尼、巴拉圭、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及馬紹爾群島8個友邦，以及美國、日本、以德國為代表的歐盟27個會員國、英國、澳洲、紐西蘭和比利時等理念相近國家發言挺台，國際挺台聲量前所未見。（編輯：林孟汝）1090209