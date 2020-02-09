WHO線上開會 外交部表達派員參加強烈意願

（中央社記者陳韻聿台北9日電）世界衛生組織（WHO）表示，為加快應對武漢肺炎，將舉辦全球專業人士論壇，台灣將「線上」參加。外交部今天指出，已向WHO表達派員與會的強烈意願。

WHO將於11至12日在日內瓦就新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）舉行專家論壇，預計將有多達400名專家參加。外交部今天發布新聞稿指出，已向WHO表達派員與會的強烈意願，目前正與WHO積極溝通和爭取中。

外交部表示， 近來國際友人強力表達支持台灣參與WHO，顯示國際社會對武漢肺炎疫情迅速擴散高度關注，也認同將台灣納入全球公衛及防疫體系的急迫性及必要性。

同時，外交部強調，儘管WHO研議邀請台灣以線上方式參與若干相關會議確實是好的開始，這絕不意謂台灣不須繼續爭取以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），以及其他WHO技術性會議、活動或機制；相反地，這充分顯示台灣爭取參與WHO訴求的正當性及合理性已獲國際社會普遍認同和支持。

外交部呼籲WHO正視國際上挺台的正義之聲，也期待WHO秉持專業，繼續協助台灣完整參與國際醫衛及防疫體系。

外交部重申，台灣必須以定期和機制化的方式，完整、充分參與WHO所有會議、活動及機制，以免成為全球防疫漏洞，台灣也才能為國際合作共同對抗疫情危機做出更多貢獻。（編輯：林興盟）1090209

WHO會議聚焦新藥疫苗 台灣能否出席10日定案

（中央社記者張茗喧台北9日電）因應武漢肺炎，世衛將邀全球400名專家舉辦論壇。疾管署副署長莊人祥今天說，這次會議聚焦新藥、疫苗技術研發，盼各國集思廣益，台灣能否派專家出席會議現場，最晚明天定案。

世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400名專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，也有中國其他專家「線上」參與。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，目前還在爭取實際派專家到現場參與會議，若不行則可能參與線上會議，預期會以「中華台北」（Chinese Taipei）身分出席；至於出席專家名單，疾管署長周志浩表示，已有規劃人選，但因仍在爭取參與中，不便公布名單。（編輯：管中維）1090209