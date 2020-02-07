WHO發言遭政治掌控 陳時中：世界的災難

（中央社記者張茗喧台北7日電）武漢肺炎蔓延，世界衛生組織不僅以錯誤名稱稱呼台灣，更稱港澳台疫情激增。衛福部長陳時中今天表示，WHO發言已被政治形態掌控，將政治和健康議題混為一談將是世界的災難。

總統蔡英文上午到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫人員，有媒體詢問，世界衛生組織（WHO）聲稱中國大陸武漢肺炎疫情看似沒有擴張，反而港澳台疫情激增時，在旁的指揮中心指揮官、衛福部長陳時中微微笑了一下。

陳時中會後被媒體詢問他這個笑容，是否代表不認同WHO說法。

陳時中直言：「當然不認同」，台灣情況各界都很清楚，目前確診的16例個案當中，有14例是境外移入、2例家庭內感染，相較中國超過3萬例、死了600多人，WHO卻視而不見，甚至認為兩岸疫情一樣。

陳時中說，WHO以前是各界都相當尊重的組織，不僅專家很多、很專業，且WHO掌握世界很多訊息，也是台灣一直想參與的重要原因，如今WHO專業能力雖不變，但主導發言的人員卻被政治形態掌控。

他強調，健康議題和政治議題絕不能混為一談，否則將是世界的災難。（編輯：葉俐緯）1090207