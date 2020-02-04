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武漢肺炎台灣確診10例 WHO報告竟列13例

最新更新：2020/02/04 13:11
武漢肺炎台灣至今確診10例，但根據WHO 4日公布的疫情報告，台灣的確診病例被寫成13例。對此疾管署回應，病例數不對，已向WHO更正。（示意圖／中央社檔案照片）
武漢肺炎台灣至今確診10例，但根據WHO 4日公布的疫情報告，台灣的確診病例被寫成13例。對此疾管署回應，病例數不對，已向WHO更正。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃、張茗喧台北4日電）武漢肺炎台灣至今確診10例，但世界衛生組織（WHO）卻在今天的疫情報告中，將台灣疫情寫為13例，對此疾管署回應，病例數不對，已向WHO更正。

中央流行疫情指揮中心上午記者會中表示，第一批自中國武漢包機返台台商共247人，已於3日深夜抵達，其中有3人出現發燒、喉嚨不適等症狀，3人都以最高標準後送隔離病房。

但這3名台商並未確診，台灣至今確診病例仍是10人。

根據WHO今天公布的新型冠狀病毒疫情報告，在第3頁中國的確診病例表格中，把「台北」列入，確診病例13例；但在第4頁的各國確診統計表，底下的附註又註記中國病例數包括台北的10例，報告數字前後不一。

指揮中心監測指揮官莊人祥表示，疾管署看到病例數不對，已向WHO更正。（編輯：謝佳珍）1090204

世界衛生組織（WHO）在4日的疫情報告中，在第3頁中國的確診病例表格中，把「台北」列入外，確診病例也從10例寫為13例。（圖取自WHO網頁www.who.int）
世界衛生組織（WHO）在4日的疫情報告中，在第3頁中國的確診病例表格中，把「台北」列入外，確診病例也從10例寫為13例。（圖取自WHO網頁www.who.int）
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