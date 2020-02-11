周天成直落二獲勝 羽球亞團分組賽搶下第一點

（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣羽球一哥周天成今天在亞洲羽球團體錦標賽，擔任中華男團開路先鋒，以21比12、21比8輕鬆橫掃地主菲律賓佩德羅薩，僅花29分鐘，率先搶下第一點。

2020亞洲羽球團體錦標賽在菲律賓馬尼拉舉行，台灣羽球一姐戴資穎這次缺陣，中華男、女團分別由周天成、白馭珀領軍。

受到武漢肺炎疫情影響，地主國菲律賓拒絕中國、香港選手入境，經重新抽籤後，男團與新加坡、菲律賓同在C組，女團則分在Z組，對手僅有新加坡，由於賽事分4組，取分組前2晉級八強，女團等於已提前確定前進八強。

中華男團今天首戰對手為地主菲律賓，由世界排名第2的周天成打頭陣，出戰排名第427名的佩德羅薩（Ros Leonard PEDROSA），生涯首度碰頭，開局前半段上演拉鋸戰，周天成後半段拉出5比1攻勢，拉開差距，以21比12先馳得點。

周天成次局歷經短暫落後，隨後連得11分奠定勝基，以21比8勝出。

亞團賽採5點3勝制，比賽組合包括3組男單、2組男雙，小組賽即使先拿下3點，仍需進行完所有賽事；最終挺進4強隊伍，將分別取得湯姆斯盃男子羽球團體賽和優霸盃女子羽球團體賽的參賽資格。（編輯：李錫璋）1090211