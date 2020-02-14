居家檢疫港男張家豪失聯 新北盼全民協尋

新北市政府民政局14日晚上公布，一名應居家檢疫而失聯者，為7日入境的香港籍男子張家豪，其申報居家檢疫地址為林口區某住戶，但市府聯繫不到人。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市政府民政局今天晚上公布，一名應居家檢疫而失聯者，為7日入境的香港籍男子張家豪，其申報居家檢疫地址為林口區某住戶，但市府聯繫不到人，盼全民協尋。

新北市政府民政局兵役勤管科長李明鴻晚間向中央社記者表示，香港籍男子張家豪是2月7日自香港入境，填寫的地址為林口區文化二路。

李明鴻指出，民政人員接獲中央防疫中心交辦資料後，以電話聯繫不到人，隨即偕同警察實地訪查，發現該地址為住戶，但沒有張家豪。經一再協尋，仍未找到個案。

李明鴻表示，依傳染病防治法與中央流行疫情指揮中心規定，公布應居家檢疫失聯者姓名，盼全民協尋。

他說，至於要不要公布張家豪的年齡，需要與新北市政府衛生局溝通協調。市府請失聯者或民眾如有發現，立即撥打1922或（02）2960-3456分機7950與防疫機關聯繫。

世界衛生組織（WHO）在2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：戴光育）1090214