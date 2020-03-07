台南河樂廣場啟用 荷蘭代表盛讚全球最美麗公園

（中央社記者張榮祥台南7日電）「台南人擁有全世界最美麗的公園」，荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德今天看著由荷蘭建築師設計的河樂廣場時高興地說，相信河樂廣場會吸引全球旅客，就像400年前的台南。

由荷蘭MVRDV建築事務所建築師溫尼（Winy Maas）設計、被「富比世」雜誌譽為世界7大令人期待公園之一的台南河樂廣場，今天啟用，現場擠爆，副總統當選人賴清德、紀維德夫婦、台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良等人齊聚慶賀剪綵。

一開口就中文、台語並用的紀維德，獲得在場民眾的驚呼，他說，荷蘭人400年前已在台南做一點都市規劃及蓋房子，那時候台南有原住民、漢人及各地的商人，那個時候台南是太平洋最國際化的都市，同時也是東亞前3名的物流都市。

紀維德表示，400年後，荷蘭人在台灣等各地蓋房子及都市規劃，包括高雄衛武營及台南河樂廣場，河樂廣場則還原台南運河及潟湖的樣貌，保留原建築物的框架，更實現荷蘭減少廢棄物、少用新材料的循環經濟政策。

紀維德並代表荷蘭政府贈送與會者1朵鬱金香，他以輕鬆的口氣說，很多人說荷蘭人不大方，但荷蘭人不小氣，在17世紀，1朵鬱金香可以買一棟房子；他希望台南及台灣其他地方可以看到更多荷蘭設計的建築。

賴清德則盛讚河樂廣場啟用標記著台南府城的新生，未來河樂廣場可連結海安路的藝術、文化、景觀造街，提供市民休憩及吸引歡光客，成為台南的地標。

賴清德表示，台南市中西區因歷史變遷、錯誤政策，人口不斷減少，台南要站起來，就要從失敗的中西區站起來，他希望台南重大建設如期完成。

河樂廣場的前身是台南運河盲段，是台南的魚貨集散地，後因航運用途逐漸消失，在前台南市長蘇南成時建為中國城，化為當時台南最熱鬧的商圈，風光一時，再因時代變遷而沒落，進入黑暗期。

賴清德主政台南時，宣布啟動「運河星鑽」計畫，2018年12月動工，斥資新台幣1億4000萬元打造親水廣場，且透過2019年底的徵名，同年12月定名為「河樂廣場The Spring」。（編輯：陳俊碩）1090307