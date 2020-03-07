詹姆斯37分屠宰公鹿 總得分破34000分史上第3人

（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天砍下37分，成為NBA史上第3位生涯得分突破3萬4000分的球員，同時率隊以113比103在主場屠宰密爾瓦基公鹿。

詹姆斯本役拿下37分、8籃板、8助攻、3抄截，生涯總得分達到3萬4030分，年僅35歲就突破3萬4000分大關。

詹姆斯目前生涯總得分在NBA排名史上第3，排名在前的分別是傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分及「郵差」馬龍（Karl Malone）的36928分。

以詹姆斯目前的得分狀態推算，他有望在後年打破馬龍的總得分，晉升為史上第2。

除了詹姆斯，湖人球星戴維斯（Anthony Davis）也繳出30分、9籃板，新星庫茲馬（Kyle Kuzma）貢獻11分、8籃板。

另一方面，公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）攻下32分、11籃板、6助攻，迪文森索（Donte DiVincenzo）也奪得17分。

詹姆斯本役21投12中，三分球7投僅1中，但他在第3節剩下約9分時射進的唯一三分彈，助得湖人取得領先。

湖人第3節打出一波18比0攻勢，一度將比分拉大至68比55。詹姆斯以他的得分及助攻率隊取分，隊友葛林（Danny Green）則在防守端抑制安特托昆博的發揮。

公鹿本役有20次失誤，反觀湖人只有16次，湖人以41.8%的命中率，略高於公鹿的41.6%。

公鹿目前例行賽戰績53勝10敗，位居全聯盟龍頭。湖人戰績則來到48勝13敗，暫居西區聯盟第一。（譯者：陳正健／核稿：陳彥鈞）1090307