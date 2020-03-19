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民眾搶買物資 蘇貞昌：盡量買貨很多

最新更新：2020/03/19 20:19
行政院長蘇貞昌19日說，糧食非常足夠、衛生紙廠產能足夠，「盡量買，貨很多」，多吃蔬果顧好身體抗疫。圖為新北市蘆洲區一家大賣場內滿是採購民眾。中央社記者林俊耀攝　109年3月19日
行政院長蘇貞昌19日說，糧食非常足夠、衛生紙廠產能足夠，「盡量買，貨很多」，多吃蔬果顧好身體抗疫。圖為新北市蘆洲區一家大賣場內滿是採購民眾。中央社記者林俊耀攝　109年3月19日

（中央社台北19日電）武漢肺炎疫情延燒，國內超市傳出民眾搶買物資，行政院長蘇貞昌今天說，糧食非常足夠、衛生紙廠產能足夠，「盡量買，貨很多」，多消費，多吃蔬果顧好身體，才能一起抗疫。

國內武漢肺炎確診案例昨天暴增到100例，由於民眾不安的預期心理，出現搶購民生物資，部分通路的泡麵、罐頭、衛生紙等物資已出現斷貨情形。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，政府公糧庫存90萬噸，糧食非常足夠。國內衛生紙廠6成產能就夠全台灣用，全開會賣不完。台灣是水果王國、漁產王國、食品加工大國，在武漢肺炎疫情衝擊，經濟趨緩的時候，政府當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者、也增加內需市場動能。

蘇貞昌說，政府已告知各大通路商，請他們務必加強補貨、衛生紙廠也已增加產能、台灣的農產品更需要大家多多光顧，多吃蔬果顧好身體，才能一起抗疫。

蘇貞昌在文末還特別標註「有存貨，你買不完」。（編輯：鄭雪文）1090319

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