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美股道瓊強漲2112點 台股有望持續反彈

最新更新：2020/03/25 08:31
美股24日強勁反彈，道瓊指數大漲2112.98點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，法人看好，台股25日可望延續反彈走勢。（中央社檔案照片）
美股24日強勁反彈，道瓊指數大漲2112.98點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，法人看好，台股25日可望延續反彈走勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北25日電）美股強勁反彈，道瓊指數大漲2112.98點，漲幅超過11%，創1933年以來單日最大漲幅，法人看好，台股可望延續反彈走勢。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，美國2兆美元經濟振興方案朝野協商露出曙光，激勵美股大漲，道瓊工業指數收漲2112.98點，漲幅11.37%，收復2萬點大關，達20704.91點。

標準普爾500指數漲209.93點，漲幅9.38%；那斯達克指數漲557.18點，漲幅8.12%。台積電美國存託憑證（ADR）漲3.61美元，漲幅7.98%。

國內外產業訊息方面，因武漢肺炎疫情全球迅速蔓延，日本東京奧運延後一年舉辦，最晚在2021年夏天之前舉辦。

原訂6月2日至6日舉辦的台北國際電腦展，也因疫情影響，將延期到9月28日至30日辦理。

因應疫情蔓延，晶圓代工廠台積電鼓勵非產線員工多利用居家辦公，同時請全體員工暫停出國計畫。

華南永昌證券因3月12日股市大跌，權證交易避險操作不及，截至3月23日止，估計損失達新台幣34.13億元。（編輯：黃國倫）1090325

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