投審會通過7投資案 增資半導體設計133億最多

（中央社記者吳柏緯台北25日電）經濟部投審會今天通過7件重大投資案，其中金額最高的案件是盧森堡商DIODES 以新台幣133億元增資台灣達爾科技，並轉投資敦南科技。

經濟部投審會今天召開委員會議，核准及核備2件僑外投資、2件陸資投資、2件對外投資及1件對中國大陸投資案，共計約276.7億元。

盧森堡商 DIODES TAIWAN S.A R.L.以新台幣133億元增資台灣達爾科技股份有限公司，並轉投資敦南科技股份有限公司，主營半導體設計、製造及銷售等業務。

日商鎧俠株式會社以82億2690萬元增資台灣鎧俠股份有限公司，並轉投資建興儲存科技股份有限公司，主營固態硬碟開發、製造及銷售等業務。

在陸資投資案件中，大陸商深圳市柳鑫實業股份有限公司以8000萬元受讓投資永立詮精密工業股份有限公司、大陸商鴻碩精密電工（蘇州）有限公司以1億2100萬元增資航碩興業有限公司。

至於對外投資案件，永豐金租賃股份有限公司申請匯出1億美元，對外投資香港永豐金租賃（香港）有限公司；富邦人壽保險股份有限公司申請匯出港幣7億元，對香港增資富邦人壽保險（香港）有限公司。

在上市櫃公司對中國大陸投資的專案審查案件方面，玉晶光電股份有限公司申請匯出6770萬美元間接增資大陸地區投資事業玉晶光電（廈門）有限公司，從事經營光學透鏡、鏡頭等產銷業務。（編輯：楊玫寧）1090325