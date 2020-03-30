遠航案涉違證交法 北檢聲押張綱維

台北地檢署偵辦遠東航空案，檢察官認定遠航董事長張綱維涉嫌違反證交法等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，30日向台北地方法院聲請羈押禁見。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北30日電）台北地檢署偵辦遠東航空案，今天再度傳喚遠航董事長張綱維到案，檢察官訊後認定張綱維涉嫌違反證交法等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

遠東航空公司去年12月間宣布因資金籌措困難，遠航停飛，為釐清張綱維有無涉嫌違反民航法第48條第3項，而觸犯同法第110條之3擅自違法停業規定，北檢首度傳喚張綱維說明，訊後諭知限制出境、出海、住居。

另外，台北地檢署早已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，並指揮調查局北部機動工作站深入蒐證；前立委黃國昌去年指控遠航涉有異常關係人交易，檢調也一併追查有無涉及不法。

北檢函請民航局檢查遠航營運財務狀況及其他相關事項，清查是否有掏空或其他不法情事後，今天再度指揮調查局約談張綱維說明，檢察官訊後認定張綱維涉嫌違反證交法等罪，犯罪嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：唐聲揚）1090330