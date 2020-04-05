國防部：若官兵涉假結婚騙婚假 未來將移送法辦

國防部5日表示，官兵若試圖以假結婚申請補助或規避兵役等行為，因已涉意圖免除職役及詐欺取財罪，未來將移送法辦、絕不寬貸。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北5日電）日前一名有女友的4個月軍事訓練役男，為了能提早退伍，竟與男性同袍「假結婚」換取婚假；國防部今天表示，試圖以假結婚等方式規避兵役已涉違法，未來將移送法辦、絕不寬貸。

日前一名已有女友的4個月軍事訓練役男，為能提早退伍，竟與男性同袍上演「假結婚」辦理同性婚姻登記，以換取14天婚假，事後遭察覺並攔阻，為未遂案。

事後國防部在3月召開相關會議，也討論到此議題未來的應變方式。

國防部發言人史順文少將下午受訪表示，將利用各種時機加強宣導，並告誡官兵若試圖以假結婚申請補助或規避兵役等行為，因已涉意圖免除職役及詐欺取財罪，未來將逕行移送依法偵辦，決不寬貸。

在查核機制方面，史順文指出，單位主官將與家長保持聯繫，善盡事前、事後查證責任；人事部門得要求官兵依結婚事實，檢附結婚登記等證明文件，以資佐證；另外，主計部門則複式審查確認後，才可發放結婚補助。

史順文表示，國軍官兵申請結婚補助費是依行政院頒「全國軍公教員工待遇支給要點」規定，於戶政事務所完成結婚登記並檢附證明文件後，即符合請領條件，但離婚後再與原配偶結婚者，不得申請補助。（編輯：蘇志宗）1090405