美股震盪收黑 道瓊早盤飆漲937點全吐光

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美股今天劇烈震盪，道瓊指數早盤一度飆漲937點，午盤無力守成，終場下挫26點。歐美地區武漢肺炎疫情雖有趨緩跡象，但經濟大規模停擺的衝擊仍在，大盤漲勢無以為繼。

道瓊工業指數挾著昨天飆漲1627點氣勢，早盤一度猛漲4.1%，午盤如洩了氣的皮球，終場下跌26.13點，跌幅0.12%，收在22653.86點。標準普爾500指數下挫4.27點，跌幅0.16%，收在2659.41點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌25.98點，跌幅0.33%，收在7887.26點。

標普500指數11大類股，材料與能源股表現最佳，漲幅分別達2.4%、2%；公用事業與消費必需品股表現最差，跌幅都達1.2%。

過去一段時間受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情重創的股票持續反彈。美國航空集團（American Airlines Group）股價大漲7.6%，捷藍航空（JetBlue Airways）漲幅更達13.3%。

遊輪股也表現亮眼。皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）股價大漲13.3%，嘉年華（Carnival）與挪威郵輪控股（Norwegian Cruise Line Holdings）漲幅都達10%左右。

指標科技股表現不一。蘋果公司（Apple）股價下挫1.2%，臉書（Facebook）股價勁揚2%。

費城半導體指數下跌0.47%。台積電美國存託憑證（ADR）下挫0.5%，昨天大漲6.2%的氣勢盡失。

為防止病毒蔓延，全球大量地區推行居家防疫措施，數週來逐漸顯現成效，義大利、西班牙等國疫情出現轉折，紐約州等嚴重疫區新增確診病例也顯現趨穩跡象。根據官方說法，中國湖北省武漢市6日未新增確診與死亡病例，為1月以來首見，武漢當地時間8日凌晨起解除長達76天的封城。

不過，美國疫情依舊嚴峻。最新官方數據顯示，紐約、新澤西州單日分別新增死亡731、232人，創疫情爆發以來新高。兩州共6721人因感染武漢肺炎喪命，占全美總數逾半。

受疫情衝擊，美股2月創歷史新高後迅速回檔，長達11年的史上最長多頭行情告終。道瓊指數3月23日跌至3年多來最低點，至今反彈21.8%，但華爾街部分人士認為這波漲勢基礎不穩。

高盛集團（Goldman Sachs）首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）接受財經頻道CNBC訪問時回顧金融海嘯期間美股表現：「我只想提醒大家，2008年第4季出現多波漲勢，我稱它們為熊市反彈，有幾次漲幅幾乎達20%，但大盤直到2009年3月才觸底。」

最新數據也顯示美國經濟恐因防疫而陷入嚴重衰退。在武漢肺炎肆虐下，全美數以百萬計的民眾因商家歇業而丟掉飯碗，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）今天公布，3月下半月房貸付款寬限請求暴增1896%。

前聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）昨天接受CNBC訪問時說，美國經濟蒙受「史無前例的」衝擊，失業率可能已達13%，第2季經濟折合年率估計萎縮至少30%。她擔心部分企業可能倒閉，或是因負債累累而不願恢復投資支出與回聘員工。（編輯：王永志）1090408