國際勞工組織：疫情影響全球81%勞工 二戰後最嚴重

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）國際勞工組織（ILO）今天發布最新報告，受武漢肺炎蔓延衝擊，估計全球81%勞工受到影響，是第二次世界大戰以來最嚴重的全球危機，估計全球失業人口可能高於2500萬人。

ILO曾在3月公布估計今年受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，以不同情境推估，認為全球最嚴重情況將減少約2500萬個就業機會，今天在日內瓦總部發布更新版報告。

今天發布的報告，認為疫情對勞工市場的衝擊是第二次世界大戰以來最嚴重的全球危機，國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）表示據最新評估，在全球33億人勞動力中，約81%的人目前受到工作場所全部或部分關閉影響。

賴德表示，這場疫情是75年來對國際合作的最大考驗，必須找到幫助全球社會所有階層的解決方案，特別是那些最脆弱或最無力自助的群體，今天做出的選擇將直接影響這場危機的發展方式，並影響數十億人的生活。

根據這份報告，預估今年第二季因企業暫停營運全球消失的工作時數達6.7%，相當於1.95億全職員工工作時數，其中，亞太地區受波及全職員工可能高達1億2500萬人，遠遠超過2008至2009年金融危機的影響。

報告指出，風險最大的行業包括住宿和餐飲服務、製造業、零售業等。

至於失業人數估計，ILO表示，今年失業率的最終結果將取決於疫情的發展及各國政策，但評估很有可能遠高於3月預測的2500萬人。

面對當前急劇增高的失業危機，ILO呼籲國際採取大規模、綜合性的政策措施，並注重以下4領域，包括支持企業，勞工就業和收入、刺激經濟、保護工作場所的工人、在政府、工人和雇主之間展開社會對話尋求解決方案。（編輯：陳政一）1090408