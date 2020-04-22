林榮基遭潑漆 警赴高雄逮2嫌 1共犯在逃

前香港銅鑼灣書店店長林榮基25日將在台北重開書店，不料他21日上午在中山區吃早餐時，突然遭到不明人士潑紅漆，警方獲報後已展開調查。圖為林榮基遭潑漆現場，紅漆痕跡相當明顯。中央社記者黃麗芸攝 109年4月21日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨天遭人潑漆，北市警方組專案小組全力偵辦，今天凌晨於高雄市查獲潑漆犯嫌曾男和指揮犯案的鄭男到案，另持續追緝一名在逃共犯中。

香港銅鑼灣書店前店長林榮基（圖）21日遭人潑漆，22日凌晨於高雄市查獲潑漆犯嫌曾男和指揮犯案的鄭男到案，另持續追緝一名在逃共犯中。中央社記者黃麗芸攝 109年4月21日

林榮基昨天上午遭人潑漆，警方專案小組於今天凌晨在高雄市查獲曾男和鄭男兩嫌到案，稍晚將帶回台北市警察局中山分局偵辦。

根據警方調查了解，林榮基昨天上午8時55分獨自在北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐時，突然遭一名身穿深色衣褲的不明男子上前朝他潑漆，造成他頭部和衣褲都是紅漆污漬，但幸未受傷，犯嫌案發後立即徒步逃離現場。

林榮基昨天下午作完筆錄後受訪表示，此案可能和他將在25日於台北重開書店一事有關，且認為犯嫌事先觀察過他的日常作息，懷疑對方是事先埋伏犯案。（編輯：屈享平）1090422