英穩達破產呆帳18.7億 債權銀行寄存證信函要英業達出面

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（中央社記者謝方娪、吳家豪台北20日電）英業達子公司英穩達宣告破產，7家銀行無擔保授信總額新台幣18.7億元成為呆帳。債權銀行團已寄存證信函予英業達，要英業達履行支持函承諾，秉持誠信和債權銀行談解決方案。

對於債權銀行發出存證信函給英業達和英穩達，英業達今天表示，瞭解並尊重其處理程序，英業達也會積極採取各項因應作為，期待可有效降低雙方分歧，解決問題。

基於太陽能電池片市況不佳加上負債總額已逾22億元，英業達12月初宣布子公司英穩達將向桃園地方法院聲請破產以止血。根據金管會統計，截至10月底，共有7家銀行對英穩達有授信，無擔保授信總餘額達18.7億元。

債權銀行中，以兆豐銀行授信餘額6億餘元為最大苦主，次高為華南銀行約5億元，台北富邦銀行、台灣銀行、中國信託銀行、彰化銀行及土地銀行則有6000萬元至2億餘元債權，7家授信銀行有5家是公股銀行。

在銀行放貸前，英業達為英穩達出具支持函，承諾會努力維持對英穩達的經營控制權，並盡力確保英穩達有良好的財務狀況，不過如今英穩達宣告破產，等於讓18.7億元債留銀行。

債權銀行認為，現在英業達放手讓英穩達宣告破產，無異於「甩鍋」給銀行；為請英業達出面善後，債權銀行已寄發存證信函予英業達。

公股銀行高層指出，銀行團希望英業達根據支持函承諾負起責任，而非兩手一攤就不管；雖然支持函不具法律效力，但企業和銀行往來最重誠信，英業達應出面和各債權銀行談一談。

公股主管說，銀行團的訴求是英業達應根據支持函內容，協助英穩達履約，如何協助可以和銀行團討論，重點是應秉持誠信立場和各債權銀行談是否有解決方案。

至於若英業達不願意出面，是否可能影響銀行日後對英業達授信？公股主管表示，是否會影響，大家自有定奪。

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英業達於12月1日宣布，受全球太陽能產業變化快速，國外廠商低價競爭，加上歐美關稅壁壘及貿易保護影響，全球太陽能產業景氣不佳，市場需求驟降，英業達旗下太陽能電池廠英穩達決議向桃園地方法院聲請破產，英業達集團將暫別太陽能電池片業務。

英穩達負債總額逾新台幣22億元，但資產僅9至10億元，已經停產。向法院聲請破產，主要是為了避免停工後閒置資產仍須提列基本維持費用支出，持續造成累積虧損，因此透過聲請破產來止血。（編輯：楊蘭軒）1101220