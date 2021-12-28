更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
首頁 / 重點新聞

氣喘藥「泛得林錠」恐含不純物 62萬顆預防性回收

2021/12/28 10:56（12/28 12:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部食藥署28日公布，氣喘用藥「泛得林錠」因可能含有亞硝胺類不純物，共4批、約62萬顆將預防性回收至批發商及運銷商層級。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 110年12月28日
衛福部食藥署28日公布，氣喘用藥「泛得林錠」因可能含有亞硝胺類不純物，共4批、約62萬顆將預防性回收至批發商及運銷商層級。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 110年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北28日電）衛福部食藥署今天公布，氣喘用藥「泛得林錠」因可能含有亞硝胺類不純物，共4批約62萬顆將預防性回收至批發商及運銷商層級，若經檢驗確實含不純物，將全面回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）股份有限公司台灣分公司的泛得林錠2毫克，批號B00021C、B75420KA、B75420K、B61820H的藥品，因可能含有主成分衍生的亞硝胺類不純物，故啟動預防性回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪表示，GSK原廠針對泛得林錠4毫克檢出含亞硝胺類不純物，台灣進口的則是泛得林錠2毫克，雖尚未檢驗，但廠商主動啟動預防性回收，數量約62萬顆。

洪國登說明，泛得林錠用於治療氣喘與支氣管炎，健保申報年用量約40萬顆，市占率約3成。本次檢出的亞硝胺類不純物，是在製造過程中化學反應中，主成分可能衍生出亞硝胺類物質，目前尚無明確證據顯示對身體的危害。

洪國登表示，因泛得林錠2毫克尚未檢驗就預防性下架，故廠商初步規劃回收至批發商與運銷商層級，回收期限約1個月。

洪國登說，已要求廠商確實執行降低風險措施，並建議評估將回收作業對象擴大至醫療機構、藥局、藥商與病人端；一旦經原廠檢驗泛得林錠2毫克也含有不純物，就啟動全面回收。（編輯：陳政偉）1101228

延伸閱讀
賽諾菲3款降血壓藥驗出不純物急回收 去年用量逾3800萬顆考量價格供貨因素 5款藥最快年底退出台灣致癌疑慮不純物風波延燒 糖尿病藥「扣糖緩釋錠」回收1600萬顆降血糖藥爆致癌物危機 醫籲140萬糖友勿停藥
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族