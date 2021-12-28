氣喘藥「泛得林錠」恐含不純物 62萬顆預防性回收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部食藥署28日公布，氣喘用藥「泛得林錠」因可能含有亞硝胺類不純物，共4批、約62萬顆將預防性回收至批發商及運銷商層級。（衛福部食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 110年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北28日電）衛福部食藥署今天公布，氣喘用藥「泛得林錠」因可能含有亞硝胺類不純物，共4批約62萬顆將預防性回收至批發商及運銷商層級，若經檢驗確實含不純物，將全面回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）股份有限公司台灣分公司的泛得林錠2毫克，批號B00021C、B75420KA、B75420K、B61820H的藥品，因可能含有主成分衍生的亞硝胺類不純物，故啟動預防性回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體電話聯訪表示，GSK原廠針對泛得林錠4毫克檢出含亞硝胺類不純物，台灣進口的則是泛得林錠2毫克，雖尚未檢驗，但廠商主動啟動預防性回收，數量約62萬顆。

洪國登說明，泛得林錠用於治療氣喘與支氣管炎，健保申報年用量約40萬顆，市占率約3成。本次檢出的亞硝胺類不純物，是在製造過程中化學反應中，主成分可能衍生出亞硝胺類物質，目前尚無明確證據顯示對身體的危害。

洪國登表示，因泛得林錠2毫克尚未檢驗就預防性下架，故廠商初步規劃回收至批發商與運銷商層級，回收期限約1個月。

洪國登說，已要求廠商確實執行降低風險措施，並建議評估將回收作業對象擴大至醫療機構、藥局、藥商與病人端；一旦經原廠檢驗泛得林錠2毫克也含有不純物，就啟動全面回收。（編輯：陳政偉）1101228