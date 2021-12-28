數位疫苗證明近3萬人次下載 第3劑間隔將討論是否縮短

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中央流行疫情指揮中心宣布，28日起開放「數位新冠病毒（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）健康證明」申請網頁，凡在國內接種者，透過3步驟即可下載，先供出國者使用，未來將在國內特定場所使用。中央社記者裴禛攝 110年12月28日

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北28日電）台灣「數位新冠病毒健康證明」今天上午8時起開放下載，指揮中心統計，截至中午有近3萬人次申請；此外，針對第3劑疫苗間隔是否從5個月再縮短，專家會議將討論。

歐盟執委會已宣布台灣正式加入「歐盟數位新冠證明」系統，可使用國家超過60國。中央流行疫情指揮中心28日起開放有出國需求的民眾申請「數位新冠病毒（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）健康證明」。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會說明，自今天上午8時到中午12時左右，數位疫苗證明申請人數分別為接種3劑者1940人次、接種2劑者2萬6058人次、接種1劑者902人次；另有231人次申請PCR檢驗結果，目前系統運行順暢，沒有塞車當機情況。

莊人祥重申，數位疫苗證明僅限在國內接種者申請，任何外籍人士在台灣接種疫苗，都可在台灣申請證明；而國人若在國外接種，就是在當地提出申請。

指揮中心也統計，昨天COVID-19疫苗接種5萬3558人次，截至目前，疫苗人口涵蓋率第1劑為79.83%，第2劑為67.26%；至於第3劑基礎加強劑接種率為0.01%，追加劑為0.45%。

媒體提問，有專家建議年長者比照免疫低下者，採行加拿大的做法，第3劑施打全劑量莫德納（Moderna）疫苗，對此莊人祥說，目前僅加拿大採取此做法，將請衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員評估。

媒體也提問，有診所醫護人員抱怨，目前間隔第2劑疫苗接種僅4個月，尚無法接種第3劑追加劑。

莊人祥說，截至今年底共有約92萬人接種第2劑後間隔滿4個月，其中約52萬人屬間隔滿4個月、未滿5個月，尚未符合追加第3劑疫苗資格。至於第3劑疫苗間隔是否從5個月再縮短，ACIP專家委員將會討論。

此外，Omicron變種病毒蔓延非洲地區，外交部今天宣布，台灣將捐贈15萬劑高端疫苗予索馬利蘭共和國，協助防範疫情擴散。

媒體問及捐贈的高端疫苗效期，以及是否捐贈其他國家，莊人祥表示，贈予索馬利蘭共和國的高端疫苗效期至明年4月中旬。

莊人祥說，將請外交部評估其他國家是否希望獲得疫苗捐贈，另也要視高端疫苗是否取得該國緊急使用授權（EUA）；目前國內仍有剩餘一些高端疫苗，將會持續評估捐贈事宜。（編輯：陳政偉）1101228