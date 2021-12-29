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F-16V戰機飛行訓練音爆 震碎嘉義10多戶民宅玻璃

2021/12/29 09:34（12/29 16:39 更新）
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嘉義空軍基地F-16V戰機日前進行飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民驚嚇不已。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
嘉義空軍基地F-16V戰機日前進行飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民驚嚇不已。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義空軍基地F-16V戰機日前飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民驚嚇不已；軍方說，已完成損害查估，將僱工修理賠償民眾損失。

嘉義縣水上鄉粗溪、龍德村一帶，上星期六（25日）耶誕節上午10時左右，天空突然傳出一聲巨響，住在這一帶的民眾，感受到房子劇烈搖晃，像地震一樣，紛紛嚇到跑出屋外，抬頭一看，只見空軍F-16V戰機低空飛過，機身兩側還出現兩條白色煙霧。

粗溪村長黃寶珍透過村裡放送系統，告知村民若住家玻璃窗被震破的，請告訴里長，他通知空軍賠償。黃寶珍今天接受中央社記者電訪表示，村內有10多戶住家玻璃被戰機音爆聲震碎，通知軍方後，已經前來處理，軍方說會負責。

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嘉義空軍基地告訴中央社記者，已經查估村民的損失，將僱工修理震壞的門窗及其他損害；日前空軍戰機是進行例行訓練，會造成音爆，可能與天候有關。

粗溪村張姓民眾對記者說，這已經不是第一次發生音爆，但之前左鄰右舍只是被嚇到，這次卻造成民宅受損，應該是戰機飛太低造成的，希望軍方能檢討訓練過程，不要讓住在水上機場附近的民眾提心吊膽。（編輯：謝雅竹）1101229

嘉義空軍基地F-16V戰機日前進行飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪、龍德村一帶，產生巨大音爆，嚇壞民眾。中央社記者蔡智明攝 110年12月29日
嘉義空軍基地F-16V戰機日前進行飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪、龍德村一帶，產生巨大音爆，嚇壞民眾。中央社記者蔡智明攝 110年12月29日
嘉義空軍基地F-16V戰機日前進行飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，造成私人神壇天花板受損塌陷。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
嘉義空軍基地F-16V戰機日前進行飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，造成私人神壇天花板受損塌陷。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 110年12月29日
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