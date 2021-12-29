南科員工刺殺同事再焚屍疑感情糾紛 檢聲請羈押

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在南科上班的葉男29日凌晨騎機車下班遭刺殺並縱火燒成焦屍，警方逮捕同公司洪姓男子，洪男疑前女友移情別戀吃醋而行凶。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月29日

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（中央社記者張榮祥台南29日電）在南科上班的葉男今天凌晨騎機車下班遭刺殺並縱火燒成焦屍，警方逮捕同公司洪姓男子，洪男疑前女友移情別戀吃醋而行凶。南檢相驗初判死者背部有1處刀傷，身體大面積燒灼傷，訊後聲押洪男。

台南市政府消防局今天清晨5時許獲報，台南科學園區迎曦湖附近的新市區環東路1段發生機車火警，消防人員趕往灌救，撲滅火勢後發現1具已明顯死亡的焦屍。

消防人員原以為只是單純機車火警，沒想到檢視死者37歲葉姓男子遺體時，卻發現死者身有刀傷，立刻報警偵辦，警方調閱監視器，鎖定死者同事30歲洪姓男子涉案，隨即逮捕送辦。

警方調查，洪男和葉男都在南科同一家公司上班，洪男疑不滿前女友移情別戀和葉男交往，得知葉男今天加班到清晨4時許，就騎機車前往堵人談判，兩人一言不合起口角，洪男涉嫌持刀刺殺葉男後焚屍。

台南地檢署相驗初判死者背部有一處刀傷，身上則有大面積燒灼傷，詳細死因有待解剖鑑定。

南檢初步調查，葉男今天凌晨4時許下班後和同公司洪男在南科環西一路與環東一路口爭執扭打，葉男倒臥在地，洪男利用葉男機車將葉男載至迎曦湖畔停車場，但因行車不穩擦撞電線桿，洪男見機車漏油，就點火焚燒死者和機車。

檢方訊後認定洪男殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑，有逃亡及滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見。（編輯：卞金峰）1101229