強化抗中合作 日澳檢討修改安保共同宣言

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本與澳洲正研擬修改2007年簽署的「日澳安全保障共同宣言」，全面加強抗中合作，尤其著眼於中國對台動武等突發事態，提高雙方共同應對能力，讓日澳安保合作提升至新層次。

「產經新聞」報導，日本與澳洲政府正在檢討修改「日澳安全保障共同宣言」，現行宣言主要是針對北韓核武、飛彈及反恐等安保合作為中心，並未觸及中國威脅的對應，透過修改宣言，揭示強化抗中合作為重點。著眼於中國武力犯台等突發事態時提高共同應對能力，把日澳安保合作提升至新層次。

日澳兩國政府於2007年簽署日澳安全保障共同宣言，澳洲也是繼日本與美國於1996年簽署「日美安全保障共同宣言」以後，第2個簽署的國家，其後截至2017年，日本也分別與印度、加拿大及英國簽署共同宣言。如果日澳實現修改共同宣言，將是首度修改。

現行日澳安保共同宣言是基於美國遭2001年911恐攻後專注於反恐，為維持美國在亞洲太平洋地區存在地位，著眼於扮演補強美國的角色。共同宣言以強化反恐和北韓問題合作為主軸。

當時美國非常重視針對中國國防經費急速增加的應對，但日本把中國威脅定位為中長期課題，而亟思擴大對中國出口等，把強化與中國關係視為優先的澳洲，甚至連潛在威脅的認識也闕如。

與美方在對中國威脅認知上的落差，是日澳安保共同宣言未把應對中國當成重點的主要因素，但經過將近15年後，對日澳兩國政府而言，針對中國的應對已變成最大課題了。雙方一致認識到，在抗中方面該如何擴充安保合作，為揭示新指針有必要修改共同宣言。

新的日澳安保共同宣言為促進「自由且開放印度太平洋」，將提出深化合作方針，除在美國、日美澳印「四邊安全對話」（Quad）架構下擴大與印度合作外，還將強調與東南亞國家協會（ASEAN）、太平洋島國以及歐洲各國強化關係。

在擴大安保合作領域上，將最重視強化日本自衛隊與澳洲軍隊的嚇阻力和應對力。在中國相關突發事態方面，特別載明為與美國共同進行高度作戰、提高共同應對的實效性，訓練必須更加活躍化和提高品質。

此外，新共同宣言也將納入防衛新領域的太空、網路情報共享和技術合作、經濟安全保障合作等，採取更微妙情報分享措施。（譯者：劉學源/核稿：陳正健）1101230