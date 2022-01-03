加拿大年輕族群染神經系統怪病人數激增 吹哨者示警

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（中央社渥太華3日綜合外電報導）吹哨者示警，加拿大新布朗斯威克省出現一種進展性神經系統疾病，讓專家2年多來不得其解，而且似乎正在影響越來越多年輕人，其中部分患者的認知功能迅速退化。

新布朗斯威克省（New Brunswick）兩大衛生機構之一Vitalité Health Network的員工告訴「衛報」，疑似個案越來越多，許多患者非常年輕且先前沒有健康問題，卻出現體重迅速減輕、失眠、出現幻覺、思考困難和行動能力下降等一系列症狀。

官方在去年初春首次公布疑似個案數，當時稱有48例個案正在調查，至今並未更動這個數字。然而，多項消息來源指出，疑似個案數如今可能已攀升至多達150例，許多尚待進一步評估。

消息來源表示，這些案例的病情惡化非常快速，令人憂心。

與此同時，至少記錄到9起案例有2名密切接觸但沒有遺傳關聯的人都出現了症狀，這顯示疾病可能與環境因素有關。

其中一起案例是1名男子出現失智和運動失調（ataxia）症狀，照顧他的妻子突然開始失眠，並出現肌肉萎縮、失智和幻覺。現在她的情況比丈夫還差。

另一起案例中，一名30多歲女性則是不能講話，必須透過餵食管進食，不斷流口水。她的看護人是一名20多歲的護理學生，最近也開始出現認知能力下降的症狀。

這名Vitalité員工要求不具名，因為未獲授權公開發言，也憂心發言後果。他表示，之所以挺身而出，是因為這些年輕人的病情惡化速度令人擔心。

出現怪病的消息於去年因為備忘錄被媒體曝光，而首次公諸於眾。然而，新布朗斯威克省預料將在這個月宣布，這些案件僅是誤診的結果，只是將毫無關聯的疾病，錯誤地劃分到一起。

儘管這些案例出現引人矚目的細節，但新布朗斯威克省試圖平息恐懼。去年10月，官方稱8起死亡個案都是誤診的結果，稱這些人並非死於共同的神經疾病，而是死於已知，且彼此不相關的疾病。

官方也表示，流行病學報告顯示，沒有證據足以顯示患者的食物、行為或暴露的環境，能夠解釋他們患病的原因。

不過，熟悉這些病例的專家感到不安，主要因為病患的年紀都很輕，而神經疾病極少出現在年輕人身上。一位專家認為政府所謂誤診的說法令人質疑。

提姆．畢提（Tim Beatty）的父親羅利（Laurie）於2019年去世，他是於前一年耶誕節左右開始出現精神錯亂症狀，病情迅速惡化。

畢提表示，發現父親竟然是被官方宣布誤診的8名死者之一，全家人簡直目瞪口呆。他的父親後來被宣告死於阿茲海默症。

畢提和他的姊妹要求檢驗父親遺體，檢查是否有神經毒素，包括被認為可能是罪魁禍首的β-甲氨基-L-丙氨酸（β-methylamino L-alanine，簡稱BMAA）。

曾有研究在龍蝦體內發現高濃度BMAA，而捕龍蝦是新布朗斯威克省許多沿岸地區的主要產業。官方顯然拒絕檢測可疑的環境因素，引發死者家庭猜測，官方努力排除民眾集體罹患怪病，可能是出於政治動機。

衛報基於資訊自由規定取得的文件顯示，加拿大公衛機構專家認為，BMAA有可能是怪病的源頭，但需要新布朗斯威克省下令檢驗。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110103