聯準會利空襲擊 道瓊重挫392點那斯達克跌522點

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美股5日在聯準會例會紀錄公布後直線下探，道瓊指數從歷史高點回檔392點，科技股拖累那斯達克指數跌逾3%。圖為紐約證交所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美股今天在聯準會例會紀錄公布後直線下探，投資人憂心聯準會為壓制通膨將加快升息、縮減資產負債表，道瓊指數從歷史高點回檔392點，科技股拖累那斯達克指數跌逾3%。

道瓊工業指數早盤在景氣循環股帶動下走揚，午盤掉頭向下，終場下跌392.54點，跌幅1.07%，收在36407.11點。標準普爾500指數重挫92.96點，跌幅1.94%，收在4700.58點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌522.54點，跌幅3.34%，收在15100.17點。

標普500指數11大類股全面收黑，與那斯達克指數分別創去年11月、去年2月以來最大單日跌幅。

近兩年帶動大盤向上的科技權值股無力支撐，Google母公司Alphabet股價大跌4.6%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta跌幅都超過3.6%，本週市值一度突破3兆美元的蘋果公司（Apple）跌逾2.6%。

晶片股表現慘澹，費城半導體指數重挫3.2%。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4.7%；超微（AMD）與輝達（NVIDIA）跌幅都超過5.7%，陷入連3黑頹勢。

資金流出科技股之際，與景氣連動密切的股票成為避險標的，扮演大盤救星，漢威聯合（Honeywell International）與開拓重工（Caterpillar）股價分別上漲1%、0.8%，以致道瓊指數表現略優於其他兩大指數。

美股去年在聯邦準備理事會（Fed）寬鬆貨幣政策支撐下表現耀眼，標普500指數全年漲幅近27%、70度收在歷史新高點，科技股功不可沒。

美股邁入新年度後原本起步甚佳，全美COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖令人憂心，但投資人普遍預期變異株Omicron迅速散播只會帶來短期影響，不致拖垮經濟復甦，刺激以景氣循環股為主的道瓊指數開年連2紅，攻上歷史高點。

但聯準會美東時間5日下午2時公布的去年12月例會紀錄顯示官員鷹派（主張緊縮貨幣政策）傾向超乎預期，在低利環境中游刃有餘的科技股賣壓隨之加重，連帶影響其他族群表現。

COVID-19大流行期間，全球供應鏈因疫情而大亂，消費需求隨經濟復甦加溫，供需失衡加上能源價格大漲造成通貨膨脹衝上數十年高點。聯準會為維持物價穩定，去年12月決定加快縮減COVID-19疫情爆發後支撐經濟的購債措施規模，暗示最快今年3月就會調升趨近於零的基準利率。

聯準會近兩年大舉購債，資產負債表規模直逼9兆美元。例會紀錄顯示，聯準會官員考慮升息後開始縮減資產負債表規模，進一步緊縮貨幣政策。

根據例會紀錄，聯準會還暗示升息腳步可能提前、幅度超乎原先預期。

這些內容令投資人感到意外，與市場利率連動的美國10年期公債價格下跌、殖利率升破1.7%，創去年4月以來新高。近一年來，科技股估值水漲船高，股價往往在美債殖利率竄升時拉回，今天也不例外，這段期間成長股資金流向價值股的輪動可能加速。

經濟數據方面，ADP公司公布去年12月美國民間就業人口激增80.7萬人，比市場預期高一倍多。但這份調查在去年12月中旬完成，當時全美COVID-19疫情尚未因Omicron變異株迅速散播而明顯惡化，難以反映就業市場所受影響。（編輯：郭中翰）1110106