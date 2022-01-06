cookies使用違規 Google遭法國罰款47億
2022/1/6 19:35（1/6 19:46 更新）
法國資訊與自由全國委員會6日表示，Google因在網路瀏覽紀錄追蹤技術cookies使用上違反規定，處以1.5億歐元（約新台幣47億元）罰款。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國資訊與自由全國委員會（CNIL）今天表示，Alphabet旗下的Google因在網路瀏覽紀錄追蹤技術cookies使用上違反規定，遭處以1.5億歐元（約新台幣47億元）天價罰款。
CNIL表示，Meta Platforms旗下的臉書（Facebook）也因同一理由，遭處以6000萬歐元（約新台幣19億元）的罰款。
CNIL在聲明稿中也提到Google的串流影音平台表示：「CNIL認定facebook.com、google.fr和youtube.com等網站未能讓使用者拒絕cookies時，和接受一樣容易。」
CNIL表示，臉書和Google有3個月的時間遵循其命令，一旦拖延，將每日挨罰10萬歐元的額外罰款。
當中包括Google和臉書有義務提供法國網路使用者更簡單的工具，拒絕cookies。
CNIL指出，Google和臉書雖提供一個虛擬按鈕，讓使用者立即接受cookies，但拒絕cookies並非同樣簡單。
Google發言人說：「人們信賴我們尊重他們的隱私權，保障他們的安全。因為這項決定，我們瞭解我們有責任保護這樣的信賴，致力進一步改革，並主動和CNIL合作。」
臉書則未對記者尋求置評發表回應。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110106
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