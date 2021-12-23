更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

2021最受歡迎網站 TikTok擠下Google登頂流量之王

2021/12/23 18:06（12/23 20:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Cloudflare網路排行回顧顯示，短影音社群平台TikTok是今年最受歡迎網站，流量超越搜尋引擎巨擘Google。（圖取自Unsplash圖庫）
Cloudflare網路排行回顧顯示，短影音社群平台TikTok是今年最受歡迎網站，流量超越搜尋引擎巨擘Google。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山22日綜合外電報導）資安公司Cloudflare指出，短影音社群平台TikTok成為今年最受歡迎網站，流量甚至超越搜尋引擎巨擘Google。

華爾街日報（Wall Street Journal）與美國財經內幕（Business Insider）報導，Cloudflare公布的2021年網路排行回顧顯示，TikTok於今年2月首次登上榜首，但直到8月，這一短片平台才持續地在網路流量排行榜獨占鰲頭。

與去年排名相比，今年的名次順序出現震盪，去年位列第7的TikTok今年擠下Google躍升為冠軍，Google則跌至第2。

不過，由於Cloudflare自2020年9月才開始追蹤網路流量，因此去年榜單的紀錄範圍僅有9月至12月。

中國公司字節跳動（ByteDance Ltd.）旗下的TikTok於2018年8月與另一款受歡迎應用程式Musical.ly合併後，在全球上架。

在疫情期間，TikTok下載量暴增，因為各年齡層人士蜂擁使用這款應用程式；在此之前，TikTok被認為是以青少年為主要用戶的平台。

數位行銷機構Tug Agency指出，在2020年第一季，當COVID-19的影響開始衝擊世界各地民眾時，TikTok在全球的下載量達到3億1500萬次。

今年9月，TikTok稱其全球月活躍用戶超過10億人。不過，與其他社群媒體網站一樣，TikTok也有其陰暗面。

華爾街日報調查發現，TikTok這一風靡全球應用程式的演算法，可以驅使未成年人觀看有關性、毒品和飲食失調的影片。

TikTok今天並未立即回應華爾街日報置評要求。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族