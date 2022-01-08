巴基斯坦千輛車追雪受困 22遊客命喪雪中

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民眾蜂擁至巴基斯坦北部摩理賞雪，導致嚴重交通阻塞，巴國軍隊前往救援。（美聯社）

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（中央社喀拉蚩8日綜合外電報導）巴基斯坦北部山間避暑小鎮摩理今天下起罕見大雪，吸引數以千計民眾蜂擁至當地追雪，但在興高采烈之際，路上發生嚴重交通阻塞，許多遊客受困車輛中，至少有22人在低溫中喪生。

摩理（Murree）是巴國熱門冬季勝地，是風景如畫的度假小鎮，於19世紀由英國人建造，做為其殖民部隊的療養地，每年吸引逾1百萬遊客前往。在冬天下雪時，通往摩理的道路時常阻塞。

巴國國家天氣預報中心網站指出，該地區預計將降下大雪直至9日下午，巴國新聞部長喬德里（Fawad Chaudhry）表示，過去48小時內已打破「數十年」來的天氣紀錄。

巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）警官阿邁德（Atiq Ahmed）表示，22名罹難者之中，包括同僚警官伊克巴（Naveed Iqbal）及其家屬等8人；官員指稱，罹難者大多因體溫過低而死亡。

緊急救援服務部門醫師芮曼（Abdur Rehman）則說，他們成功救援所有受困車上的遊客後，發現有22人不幸身故，其中包括10名男性、10名兒童和2名女性。

巴國內政部長拉希德（Sheikh Rashid）指出，目前已協助數千輛汽車從雪地中脫困撤離，但今天該地區仍有1000多輛汽車尚未脫困。

拉希德還說，摩理地區一夜之間降下深達1.2公尺的大雪，今天進入該地區的交通都已全面封鎖，當局也已調動準軍事部隊和1支山區特種部隊來協助救援工作。（譯者：施施：核稿：陳正健）1110108

巴基斯坦數以千計民眾蜂擁至北部勝地摩理賞雪，導致嚴重交通阻塞。（安納杜魯新聞社）

巴基斯坦摩理千輛車雪中受困，民眾合力推車。（安納杜魯新聞社）

民眾蜂擁至巴基斯坦北部勝地摩理賞雪，交通阻塞，約1千台車輛受困。（安納杜魯新聞社）