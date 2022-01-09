吳德榮：強冷空氣11日南下 中部以北12日探9度

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（中央社記者張雄風台北9日電）根據氣象局網站，今天本島平地最低溫在新竹、苗栗等地，皆為攝氏11度。氣象專家吳德榮表示，預計11日強冷空氣南下，12日氣溫最低，中部以北低溫探9度；11日降雪機會高。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫在新竹縣峨眉鄉、苗栗縣頭屋鄉、西湖鄉，皆為11度；台北市則是北投區15度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，北部多雲、中南部晴時多雲；北台灣涼冷，中南部白天舒適早晚冷，日夜溫差大；明天清晨冷，白天起東北季風減弱，氣溫微升，西晴東偶雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，11日強冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫也逐漸下降；北、東轉有局部雨，中南部雲量略增。

吳德榮說，預估12日清晨氣溫已降至最低，台北氣象站約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右。

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吳德榮提到，12日白天起至15日清晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星降雨；夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大；15日白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨。

至於高山降雪條件，吳德榮表示，11日大約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有機會降雪；12日白天起氣溫漸升，降雪條件轉差，3000公尺以上高山，未來一週低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，但期間仍有乾濕變化，何時能順利降下，須持續觀察。（編輯：管中維）1110109