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冷氣團11日南下 吳德榮：北台灣低溫探9度

2022/1/8 09:19（1/8 09:37 更新）
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中央氣象局預報11日大陸冷氣團南下，將影響至14日。（中央社檔案照片）
中央氣象局預報11日大陸冷氣團南下，將影響至14日。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中央氣象局今天預報11日大陸冷氣團南下，將影響至14日，氣象專家吳德榮說，12日北台灣平地及12日至14日新竹至嘉義平地，都可能降至攝氏9度、10度。

氣象局說，今、明2天水氣減少，桃園以北及東北部有短暫雨，溫度變化不大，中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東為16至17度，各地早晚皆涼冷，白天北台灣整天偏涼，高溫約18度至20度，其他地方為21度至24度，10日氣溫略回升。

氣象局預報，11日大陸冷氣團南下，持續影響至14日，北部、東半部迎風面有雨，中部山區也有零星雨，其他地方大多為多雲到晴的天氣。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，11日強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈溼冷，其他地區氣溫也逐漸下降；12日清晨氣溫降至最低，台北市可降至12度，北台灣平地最低氣溫可降至9度、10度。

吳德榮說，12日至14日強冷空氣略減弱，北台灣冷，中南部早晚冷，西晴東偶雨，西半部因「輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義清晨仍有9、10度的平地最低氣溫，應特別注意保暖及防寒。（編輯：張芷瑄）1110108

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