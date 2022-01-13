柯建銘：選罷法該修了 憲政衝突交由大法官解釋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立法院黨團總召柯建銘13日在臉書發出長文，以超過2500字的篇幅對選罷法問題提出看法。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北13日電）無黨籍立委林昶佐罷免案落幕，外界出現檢討選罷法的聲音。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，罷免門檻的爭論，一切的開端是從核四引發，走過激情，才有冷靜、沉澱與反思，選罷法是時候該修了。

從高雄市議員黃捷、前台灣基進立委陳柏惟，再到剛結束的林昶佐罷免案，引起外界對公職人員選舉罷免法及罷免門檻等議題的討論，柯建銘今天在臉書發出長文，以超過2500字的篇幅對選罷法問題提出看法。

柯建銘的長文把選罷法從1994年以來的修法與討論一一細數，並指現在種種對罷免門檻的爭論，一切開端都是從核四引發，稱這段過程暗潮洶湧，充滿各種政治角力與計算，是不折不扣的「黑歷史」。

在回溯歷史時，柯建銘提到2016年修法過程中，時代力量曾主張廢除投票率的罷免門檻，並指若非民進黨堅持留下1/4投票率門檻，「黃國昌早在2017年12月16日（罷免）投票完，就不是（時代力量）立委了，說是柯總召救了黃國昌也不為過」。

柯建銘指出，雖然憲法規定，人民有罷免之權，然而憲法同時也明定，立委在立法院所為的言論及表決，對院外不負責任，這邊產生了一個憲政衝突的問題，「民意代表是否與行政首長一樣，適用同一套罷免制度」？

關於這個問題，柯建銘認為，交給大法官來解釋，應該是最適合的。

柯建銘最後提到，罷免制度重新檢討的時刻已經到了，走過激情，才有冷靜、沉澱與反思，選罷法是時候該修了吧！文末，他點名國民黨主席朱立倫，詢問「你以為如何」？（編輯：康世人）1110113