民進黨團：罷免門檻是否調整 立院下會期討論

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（中央社記者林育瑄台北11日電）有立委認為現行罷免制度恐使人高票當選、低票罷免。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，罷免門檻有討論空間，黨團會在下會期與內政部等部會討論、修法，以回應外界認為不斷有罷免案，有浪費國家資源之嫌。

台北市第5選區立委林昶佐罷免案9日投票，因同意罷免票數未達罷免門檻而遭否決。民進黨立委郭國文昨天在臉書發文，指出罷免案成立需有效同意票大於不同意票，且同意票數達該選區的選舉人數25%，雖可落實民主監督機制，增加罷免機率，但往往造成高票當選、低票罷免，讓少數民意否決多數民意。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，針對黨團對罷免制度的立場，劉世芳指出，從前高雄市長韓國瑜、高雄市議員黃捷，再到剛結束的林昶佐罷免案，可以看出選罷法對罷免的提案與通過門檻，都有討論空間。

劉世芳表示，至於罷免門檻的調整，民進黨團會搜集各方意見，在下個會期與內政部、中央選舉委員會等相關部門的官員討論，並搜集民間團體意見來做修法，以回應外界認為一直有罷免案在舉行，有浪費國家選舉資源之嫌，也變成過分的政黨動員，民進黨會權衡利弊，做出最好的平衡。

民進黨立委鍾佳濱表示，實施罷免制度的國家不多，為了深化民主，民進黨團認為選舉、罷免、創制、複決是憲政體制規定的人民基本權利，但從幾次經驗中可看到，要區隔的不僅是罷免門檻，包括被罷免的對象也會有差異，如行政首長與民意代表有本質上不同，而單一席次與多席次當選的民代所適用規定，也有討論餘地。

鍾佳濱說，台灣經過各式各樣的罷免案，每次罷免門檻都不同，不能一概以門檻高低而論。而民代是監督政府施政，罷免方應負責舉證，指責民代不盡責的理由能否被社會接受。罷免不是政黨競爭，是選民對代議政治的監督，沒有政黨可以規避，代議政治也應逐步修正，讓台灣民主更成熟。

民進黨立委蔡易餘也在媒體群組發布影片，指出經過一連串惡意罷免，人民都累了，選罷法已到需被檢討、修法的時候，他認為如立委或是行政首長的罷免案，其同意罷免票數應該高於當選票數才合理，如果是市議員等多席次民代，則可考慮把罷免通過門檻提高到35%。（編輯：黃國倫）1110111