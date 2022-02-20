G7外長聲明 籲俄羅斯採外交途徑緩解緊張

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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）在烏克蘭緊張局勢持續升高之際，七大工業國集團（G7）外交部長今天發表聲明說，未見到俄羅斯減少在烏克蘭邊境的軍事活動，呼籲俄羅斯採取外交途徑緩解緊張局勢，從烏克蘭邊境實質撤軍。

包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國在內的G7外交部長，以及歐盟外交安全政策最高代表今天召開會議，共商烏克蘭緊張局勢，並在會後發表聲明。

聲明指出，G7嚴正關切俄羅斯在烏克蘭邊境周邊集結軍事力量，俄羅斯此舉是冷戰結束後在歐陸最大規模軍事部署，對全球與國際秩序構成挑戰。

G7外長呼籲俄羅斯採取外交途徑緩解緊張局勢，從烏克蘭邊境實質性撤軍，並完全遵守包括降低風險與軍事活動透明化在內的國際承諾。不過外長也指出，並未看到俄羅斯減少在烏克蘭邊境軍事活動的證據。

外長聲明指出，有注意到俄羅斯近日宣布願意進行外交接觸，G7外長強調，願意與俄羅斯就歐洲安全、降低風險、透明度、建立信心與軍備控制等共同關心議題進行對話，也重申致力於尋求和平外交解決當前危機的承諾。

不過，G7外長也強調，儘管期望透過外交途徑解決安全議題，但俄羅斯應清楚了解對於烏克蘭的進一步軍事入侵都將帶來嚴重後果，包括一系列對部門與個人實施的金融與經濟制裁。

烏克蘭緊張局勢連日升高，美國總統拜登（Joe Biden）昨日表示，確信俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經做出入侵烏克蘭的決定，俄羅斯將在接下來一週或數天內襲擊烏克蘭，並將瞄準烏克蘭首都基輔。

刻在歐洲訪問，尋求盟邦共同合作的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也表示，部署在烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊已經「拉開戰線」，並已「就戰鬥位置」。（編輯：劉學源）1110220